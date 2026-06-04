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Bruna Biancardi revela ataques racistas contra as filhas: "Desgastante"

Influencer é mãe de Mavie e Mel, filhas de Neymar

Cássio Moreira
Por
Bruna Biancardi, Neymar e as filhas
Bruna Biancardi, Neymar e as filhas - Foto: Reprodução

A influencer Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Júnior, desabafou, durante entrevista a um podcast, sobre os ataques racistas sofridos por suas filhas, as pequenas Mavie (dois anos) e Mel (11 meses).

Segundo Bruna, os atos consistem em montagens, frases racistas e ataque preconceituosos contra as duas crianças, que são negras. Apesar de tentar se distanciar do problema, a influenciadora afirmou que a situação é "desgastante".

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"Falo assim: 'Não vale a pena ficar me desgastando'. Aí dizem para ir à Justiça, mas aí você não encontra o IP da pessoa, é um fake. Pessoas ficam brigando comigo porque eu não faço nada [juridicamente]. Gente, já tentei, vi que não dá, é desgastante. Para preservar minha sanidade mental, eu me preservo de algumas coisas. Acho que foi a maneira que eu aprendi a lidar e tem funcionado melhor assim", afirmou Biancardi.

Posição de Neymar

Na mesma entrevista, Bruna Biancardi afirmou que Neymar reage com tranquilidade aos ataques, evitando responder aos racistas para não repercutir polêmicas.

"Às vezes, estava acontecendo um caos na internet e na TV, aí eu olhava para ele [Neymar] e ele falava: 'Aqui em casa está tudo bem'. Eu falava: 'Como você fica assim?'. E ele respondia: 'É tanta coisa, se eu for ficar rebatendo, vou viver de fofoca'", disparou.

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Tags

bruna biancardi neymar

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