Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito

A Seleção Brasileira terá uma ausência importante no amistoso contra o Egito, marcado para este sábado, 6, às 19h, no Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. Em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha, Neymar não acompanhará a delegação na viagem para a partida preparatória.



O camisa 10 seguirá em Nova Jersey, onde continuará realizando tratamento com a equipe de fisioterapia da seleção. A expectativa é acelerar sua recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha para que o atacante possa voltar a ficar à disposição o quanto antes.



Antes do compromisso diante dos egípcios, o Brasil ainda realiza treinamentos nesta quinta-feira, 4, e na sexta-feira, 5, em Nova Jersey. A delegação embarca para Cleveland no fim da tarde de quinta e retorna à base logo após o amistoso para concluir a preparação visando a estreia na Copa do Mundo.



A situação física de Neymar ainda gera preocupação para os primeiros compromissos da equipe na competição. Neste momento, o atacante pode ser considerado desfalque para a partida contra o Marrocos, no dia 13, válida pela primeira rodada da fase de grupos.



Além disso, sua presença no confronto diante do Haiti, marcado para o dia 19, pela segunda rodada do Mundial, também permanece indefinida. A comissão médica segue monitorando diariamente a evolução do jogador para definir quando ele terá condições de retornar aos gramados.