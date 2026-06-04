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Neymar não viaja com a Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito

Em tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha, Neymar permanecerá em Nova Jersey

Téo Mazzoni
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Neymar não viajará com a Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito
Neymar não viajará com a Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito - Foto: LEONARDO MUNOZ / AFP

A Seleção Brasileira terá uma ausência importante no amistoso contra o Egito, marcado para este sábado, 6, às 19h, no Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. Em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha, Neymar não acompanhará a delegação na viagem para a partida preparatória.

O camisa 10 seguirá em Nova Jersey, onde continuará realizando tratamento com a equipe de fisioterapia da seleção. A expectativa é acelerar sua recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha para que o atacante possa voltar a ficar à disposição o quanto antes.

Antes do compromisso diante dos egípcios, o Brasil ainda realiza treinamentos nesta quinta-feira, 4, e na sexta-feira, 5, em Nova Jersey. A delegação embarca para Cleveland no fim da tarde de quinta e retorna à base logo após o amistoso para concluir a preparação visando a estreia na Copa do Mundo.

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A situação física de Neymar ainda gera preocupação para os primeiros compromissos da equipe na competição. Neste momento, o atacante pode ser considerado desfalque para a partida contra o Marrocos, no dia 13, válida pela primeira rodada da fase de grupos.

Além disso, sua presença no confronto diante do Haiti, marcado para o dia 19, pela segunda rodada do Mundial, também permanece indefinida. A comissão médica segue monitorando diariamente a evolução do jogador para definir quando ele terá condições de retornar aos gramados.

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