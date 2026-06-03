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FUTEBOL INTERNACIONAL

Real Madrid: dirigentes indicam chegadas de Mourinho, Haaland e Rodri

Clube merengue vive batalha nos bastidores pela presidência

Lucas Vilas Boas
Por
José Mourinho pode ser o novo técnico do Real Madrid
José Mourinho pode ser o novo técnico do Real Madrid - Foto: FILIPE AMORIM / AFP

A corrida pela presidência do Real Madrid ganhou contornos de uma batalha nos bastidores às vésperas da eleição marcada para o próximo domingo, 7. O atual mandatário, Florentino Pérez, e o empresário Enrique Riquelme intensificaram suas campanhas com anúncios de impacto envolvendo treinador e reforços de peso para o clube merengue.

Lado A

No comando do desde 2009 em seu atual ciclo, Florentino busca permanecer no cargo e decidiu antecipar uma de suas principais cartas na disputa eleitoral. Em vídeo divulgado nesta quarta-feira, 3, o dirigente revelou que possui um acordo para levar José Mourinho de volta ao Santiago Bernabéu caso seja reconduzido à presidência.

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A possível volta do treinador português representaria o reencontro de uma parceria que durou entre 2010 e 2013. Naquele período, Mourinho conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha sob a gestão de Florentino.

Além da aposta no retorno do técnico, o presidente também sinalizou movimentações para reforçar o elenco. Segundo veículos da imprensa espanhola, Mourinho já estaria participando das discussões para a próxima temporada, aprovando nomes como o zagueiro Ibrahima Konaté, que está deixando o Liverpool, e o lateral-direito Denzel Dumfries, da Inter de Milão.

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Haaland em campo pelo Manchester City
Haaland em campo pelo Manchester City - Foto: Paul Ellis/AFP

Do outro lado da disputa, Enrique Riquelme afirmou, durante participação no programa El Hormiguero, que pretende transformar a próxima janela de transferências em um marco para o clube, com as contratações de Rodri e Erling Haaland, ambos do Manchester City.

"Vamos fazer todo o possível. São jogadores, no caso do Rodri, que tem contrato, temos que respeitar o City, já vou me sentar na próxima segunda-feira com o City e com o seu agente. E depois o Haaland, que tem uma cláusula no seu contrato e quer vir para o Real Madrid", disse, mostrando uma camisa do Real com o nome de Haaland estampado nas costas e o número 9.

O candidato também reforçou a prioridade pela contratação do meio-campista espanhol, eleito Bola de Ouro e apontado como uma das principais carências do elenco madrilenho.

"Rodri é um grande jogador espanhol, de Madri, Bola de Ouro, de uma posição que o Real Madrid precisa reforçar. É um perfil que eu, se for presidente do Real Madrid, eu não poderia ser mais claro: Rodri jogará no Real Madrid. Eu farei todo o possível para que Rodri jogue no Real Madrid", finalizou.

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