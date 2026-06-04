Final da Copa do Nordeste: Vitória anuncia novos check-ins

O Esporte Clube Vitória anunciou a liberação de mais uma nova carga de check-ins para a final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, marcada para este sábado, 6, às 16h, no Barradão. A medida ocorre em meio à grande procura por ingressos para a decisão, que pode render ao Rubro-Negro seu primeiro título da competição em 16 anos.



De acordo com o clube, 636 novos check-ins estarão disponíveis a partir das 9h desta quinta-feira, 4. As vagas correspondem aos cancelamentos realizados por sócios até o momento e serão disponibilizadas conforme a capacidade dos setores do estádio.





Confira:

Vitória liberou 636 novos check-ins para a decisão contra o Fortaleza - Foto: Reprodução / EC Vitória

A nova oportunidade contempla os torcedores que ainda não conseguiram garantir presença na partida decisiva. O clube também reforçou o convite para que novos associados regularizem sua situação e aproveitem a disponibilidade das vagas remanescentes.



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A expectativa é de lotação máxima no Barradão para o confronto diante do Fortaleza. Empurrado pela torcida, o Vitória tentará encerrar um longo jejum sem conquistar a principal competição regional do Nordeste e voltar a levantar a taça após mais de uma década e meia.