VLT de Salvador pode chegar ao Barradão; conheça proposta de ampliação

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A possibilidade de o Barradão passar a contar com um sistema de transporte de massa voltou ao centro do debate. O deputado estadual Robinson Almeida (PT) apresentou uma indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) sugerindo a realização de estudos técnicos para avaliar a viabilidade de ampliar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) até o estádio do Vitória, utilizando a Via Regional como ligação.

A proposta surge em meio às discussões sobre a futura Arena Barradão e tem como objetivo integrar o equipamento esportivo à rede de mobilidade urbana da capital baiana, além de beneficiar moradores de diversos bairros da região.

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Proposta vai além dos dias de jogos

Segundo Robinson, a extensão do VLT não atenderia apenas os torcedores que frequentam o estádio durante as partidas do Vitória, mas também o público que poderá utilizar a futura arena em shows, eventos corporativos e outras atividades.

“O Barradão precisa de transporte de massa. A chegada do VLT ajudaria não apenas os torcedores em dias de jogos, mas também milhares de moradores que circulam diariamente por toda aquela microrregião da cidade”, defendeu o parlamentar.

De acordo com a indicação apresentada, a ampliação do traçado beneficiaria diretamente comunidades como:

Canabrava;

São Marcos;

Pau da Lima;

Colina Azul;

Sete de Abril;

e localidades vizinhas.

Arena Barradão reforça debate sobre mobilidade

Robinson afirmou que a modernização do estádio exige uma discussão mais ampla sobre infraestrutura e acessibilidade.

“Essa proposta de transformar o Barradão numa arena multiuso pede que a gente discuta outros aspectos relacionados ao acesso ao estádio para grandes eventos”, destacou.

Para o deputado, a implantação de um modal de transporte de massa no entorno do estádio seria um passo importante para consolidar o projeto da nova arena e melhorar a integração urbana da região.

“O transporte de massa, dado todo contexto demográfico já estabelecido, e a alta demanda em dias de jogos do Vitória, e quando houver outros eventos na arena, justificam os estudos e a ampliação do modal até o Barradão”, afirmou.

Obras recentes são apontadas como avanço

O parlamentar também citou a duplicação da Avenida Artêmio Castro Valente, realizada pelo governo da Bahia, como uma intervenção importante para melhorar a circulação de veículos no entorno do estádio.

A obra tem sido apontada pela diretoria do Vitória como uma das iniciativas que ajudam a viabilizar o projeto da Arena Barradão.

Nos últimos anos, a questão da mobilidade ganhou destaque após o presidente do clube, Fábio Mota, afirmar que os problemas de acesso e trânsito figuravam entre os principais obstáculos para atrair investidores ao empreendimento.

VLT avança em Salvador

A proposta apresentada por Robinson se soma ao projeto de expansão do VLT de Salvador, considerado um dos principais investimentos em mobilidade urbana em andamento na Bahia.

O sistema prevê a ligação entre diferentes áreas da capital e da Região Metropolitana, conectando regiões como Comércio, Subúrbio Ferroviário, Simões Filho, Estrada do Derba e Piatã.

Atualmente, as obras do trecho entre Calçada e Ilha de São João já alcançaram cerca de 60% de execução. Já o segmento entre Paripe e Águas Claras, passando pela Estrada do Derba, atingiu aproximadamente 40% de conclusão.