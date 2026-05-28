Ônibus têm itinerários alterados durante obras do VLT na BR-324; confira mudanças

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Motoristas e passageiros que utilizam o Terminal Águas Claras, em Salvador, devem ficar atentos às mudanças temporárias nos itinerários de ônibus durante a madrugada. As alterações acontecem entre 22h e 4h para permitir o avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na região da BR-324.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a intervenção inclui o içamento e a instalação de vigas, com previsão de conclusão até o próximo domingo, 31. Durante o período, algumas linhas que atendem o terminal terão os trajetos modificados.

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Mudanças

Linhas que saem do Centro, via BR-324, com destino à BA-528

Essas linhas deverão acessar a via marginal em direção à BA-528, seguir pela Avenida 29 de Março por meio do primeiro retorno, passar pelo novo viaduto de acesso à Via Regional e continuar pela Via Regional e Estrada do Derba, retomando depois o percurso habitual.

Ônibus que partem do Terminal Águas Claras em direção à BA-528

Esses coletivos utilizarão a saída pela Via Regional, acessarão o primeiro retorno e seguirão novamente pela Via Regional e Estrada do Derba antes de retomarem o itinerário normal.

Linhas com destino à BR-324, no sentido interior do estado

Os veículos seguirão pela Via Regional até a alça de acesso à rodovia, onde retomam o trajeto habitual.

No sentido interior-capital, os ônibus vindos da BR-324 utilizarão a via marginal da rodovia e a primeira alça de acesso à Estrada do Derba, retornando sob o elevado do VLT antes de seguir normalmente.

Segundo a Semob, as linhas provenientes do Centro, via BR-324, com destino ao Terminal Águas Claras não terão alterações.

Orientações

Agentes de trânsito e transporte, além de equipes das concessionárias, estarão no terminal para orientar motoristas e passageiros durante o período das intervenções. A expectativa é que os itinerários sejam normalizados após a liberação dos trechos em obras.