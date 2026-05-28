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LULA NA BAHIA

Lula pode retornar a Salvador para participar de PGP em junho

A nova visita do presidente é articulada por membros da alta cúpula do PT

Cássio Moreira e Leo Almeida
Por Cássio Moreira e Leo Almeida
Lula ainda tem um convite “pendente” para a inauguração do VLT
Lula ainda tem um convite “pendente” para a inauguração do VLT - Foto: Ricardo Stuckert | PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode voltar a Salvador no dia 9 de junho, de acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE. A expectativa é de que o presidente participe de agenda do Programa de Governo Participativo (PGP) da Região Metropolitana que será realizada na capital baiana.

Segundo fontes da reportagem, a nova visita de Lula a Salvador é articulada por membros da alta cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT).

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A chegada do presidente é considerada estratégica tanto para fortalecer ainda mais sua base eleitoral na Bahia quanto para incrementar a campanha à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Região Metropolitana, onde encontrou mais entraves em 2022.

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Vale lembrar que Lula ainda tem um convite “pendente” para vir a Salvador para a inauguração do VLT do Subúrbio, que deve ter o início de suas operações entre os dias 15 e 16 de junho. Ainda não há confirmação da possibilidade de antecipação da abertura do modal para que o presidente faça um “pacote” de agendas no próximo dia 9.

Lula fez vistoria no VLT

Em abril, Lula e Jerônimo realizaram uma vistoria técnica às obras do VLT , na Estação da Calçada.

Além da visita, o presidente autorizou o início das obras do Tramo IV da Linha 1 do metrô de Salvador e a publicação do edital para a Expansão Oeste VLT, no trecho Baixa do Fiscal–Retiro, com macrodrenagem na Avenida San Martin.

O evento também marcou a despedida de Rui Costa do comando da Casa Civil do governo Lula. Ele deixou o cargo para cumprir o prazo de desincompatibilização e disputar a cadeira de Senador neste ano.

2 de Julho e inauguração do TCA no páreo

Além das agendas envolvendo o VLT de Salvador e o PGP Metropolitano, o presidente Lula deve voltar a Salvador para as festividades do 2 de Julho. O petista tem participado de forma consecutiva das comemorações da Independência do Brasil na Bahia desde 2022.

Contudo, Lula pode cumprir uma “agenda dupla” e participar da inauguração do Teatro Castro Alves (TCA), localizado no Campo Grande. O equipamento está fechado há três anos devido a um incêndio que atingiu telhado no dia 25 de janeiro de 2023

O espaço vai ser reaberto em 1º de julho deste ano, mesma data prevista para a conclusão da reforma completa.

Agenda recente

No dia 14 de maio, Lula veio à cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para entregar 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Na oportunidade, ele também autorizou a construção de quase 2 mil novas casas no estado, com investimento de R$ 380 milhões.

Durante a visita a Camaçari, Lula participou da cerimônia de reativação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA).

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Jerônimo Rodrigues Lula Salvador

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