“Estamos construindo um ambiente de fazer escolhas que nunca tivemos", diz Jerônimo no PGP

O governador Jerônimo Rodrigues foi aplaudido por milhares de lideranças que lotaram a plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP) 2026, no Recreio Tênis Clube, em Guanambi, neste domingo (24). O encontro reuniu prefeitos, vereadores, deputados, lideranças quilombolas, representantes da juventude, movimentos sociais, agricultores familiares e militantes de 19 municípios do Território do Sertão Produtivo.

Durante o encontro, Jerônimo destacou que o PGP não representa apenas uma agenda política, mas um processo coletivo de escuta e construção de prioridades regionais para os próximos anos.

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“Nós estamos construindo um ambiente de fazer escolhas que nós nunca tivemos. Nossos pais e avós não tiveram essa oportunidade. Essa agenda de hoje é para a gente acreditar em nós”, afirmou o governador, sob aplausos do público que lotou o espaço da plenária.

Ao defender a importância do diálogo com os territórios, Jerônimo ressaltou que o governo estadual pretende sistematizar as propostas apresentadas pela população antes de definir os próximos investimentos da região. “Nós não viemos aqui prometer ainda. Estamos ouvindo. Vamos organizar essas propostas e reapresentar ao território aquilo que for prioridade para o Sertão Produtivo”, declarou.

O governador também fez críticas à forma como o interior baiano era tratado por antigas gestões e afirmou que o atual modelo de governo busca fortalecer os municípios e ampliar a presença do Estado nas regiões do interior. “Governos vinham aqui buscar voto e governavam de costas para o Nordeste e para o interior. Hoje nós sentamos com prefeitos, vereadores, lideranças sociais e ouvimos o povo para construir soluções juntos”, disse.

Quilombolas e educação popular

Representando os movimentos sociais, a coordenadora do Fórum da Educação Quilombola de Palmas de Monte Alto, Nelci Conceição dos Santos, destacou avanços promovidos pelo Governo do Estado em comunidades tradicionais da região, como as cotas quilombolas, ações de educação itinerante, feiras culturais e projetos de assistência jurídica e direitos humanos.

“Hoje nós temos estudantes quilombolas ocupando universidades, inclusive cursos de medicina. Tivemos também a Caravana de Justiça e Direitos Humanos atendendo a 700 famílias no nosso quilombo. Isso muda vidas”, celebrou.

Nelci também apresentou reivindicações das comunidades quilombolas ao governador, incluindo regularização fundiária, fortalecimento da segurança para defensores de direitos humanos, construção de uma Escola Família Agrícola territorial e ampliação do acesso à água no semiárido.

Já a professora de História Layane Cotrim emocionou o público ao defender a participação popular e o protagonismo da juventude na construção política da Bahia. “Hoje nós governamos a Bahia. Isso aqui não é um projeto de poder, é um projeto coletivo, um projeto político e um projeto de gente”, declarou.

A plenária do Sertão Produtivo integrou mais uma etapa do PGP 2026, que vem percorrendo os 27 territórios de identidade da Bahia promovendo escuta popular e debates sobre saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, desenvolvimento rural e geração de emprego e renda.