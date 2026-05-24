Deputado baiano integra comitiva de Flávio Bolsonaro em encontro com Trump

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Representante do bolsonarismo na Bahia, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) foi convidado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) para integrar a comitiva do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, no possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Flávio tem articulado uma reunião com Trump, de quem o clã Bolsonaro é próximo, em um momento de aceno do chefe da Casa Branca ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma publicação nas redes sociais, Leandro, que já encontra nos EUA, falou sobre o convite.

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Eduardo Bolsonaro e Leandro de Jesus - Foto: Reprodução

“O Eduardo é diferenciado e consegue ler muito bem a política brasileira. Ele me fez esse convite e não poderia recusar. Estamos aqui representando a Bahia para dizer que a esquerda vai perder em outubro. O brasileiro está cansado de tanto descaso deste desgoverno, e já dá sinais de que quer mudança”, disparou Leandro de Jesus.

Encontro com Trump

O senador Flávio Bolsonaro afirmou, neste sábado, 23, que deve chegar ao território americano nos próximos dias para se reunir com Trump.

Flávio pontuou ainda que tem conversado com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem lhe pedido para não desistir. Até o momento, a Casa Branca não confirmou a reunião entre os políticos.