Veja porque Flávio Bolsonaro usa coletes à prova de balas em eventos

Siga o A TARDE no Google

Em meio às polêmicas que ligam o seu nome ao do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou a vestir um colete à prova de balas em eventos públicos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explicou a decisão por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais na manhã deste domingo, 24.

O pré-candidato à presidência da República citou o atentado contra o seu pai durante a campanha eleitoral em 2018. Na época, o político foi esfaqueado durante uma caminhada pelo centro da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Infelizmente, eu sei do que eles são capazes. Já tentaram fazer com o meu pai, não conseguiram. Não posso dar sopa para o azar”, afirma o senador no vídeo.

Na publicação, Flávio Bolsonaro diz que, apesar do receio de um atentado, seguirá fazendo campanha: “Não gostaria de sair com isso aqui pra rua, não. Mas, tem que sair. Muito ódio, muito ataque, muita desumanização. Esse pessoal não tem limites para destruir quem se coloca no caminho deles. [...] Estão achando que vão me intimidar? Não vão, não. Estou preparado”.