Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

'ESTOU PREPARADO'

Veja porque Flávio Bolsonaro usa coletes à prova de balas em eventos

Pré-candidato à Presidência justificou a decisão em publicação feita nas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
Flávio Bolsonaro utiliza colete à prova de balas em eventos públicos
Flávio Bolsonaro utiliza colete à prova de balas em eventos públicos - Foto: Nelson Almeida | AFP

Em meio às polêmicas que ligam o seu nome ao do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou a vestir um colete à prova de balas em eventos públicos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explicou a decisão por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais na manhã deste domingo, 24.

Leia Também:

POLÍTICA

Filme de Bolsonaro, 'Dark Horse', é propaganda política? Entenda
Filme de Bolsonaro, 'Dark Horse', é propaganda política? Entenda imagem

EXCLUSIVO

Bolsonaro ignora 'fator Vorcaro' e mantém candidatura de Flávio a presidente
Bolsonaro ignora 'fator Vorcaro' e mantém candidatura de Flávio a presidente imagem

"LEI VORCARO"

Lula ironiza Flávio Bolsonaro: "Nunca fomos atrás de lei Vorcaro para artistas"
Lula ironiza Flávio Bolsonaro: "Nunca fomos atrás de lei Vorcaro para artistas" imagem

O pré-candidato à presidência da República citou o atentado contra o seu pai durante a campanha eleitoral em 2018. Na época, o político foi esfaqueado durante uma caminhada pelo centro da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Infelizmente, eu sei do que eles são capazes. Já tentaram fazer com o meu pai, não conseguiram. Não posso dar sopa para o azar”, afirma o senador no vídeo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)

Na publicação, Flávio Bolsonaro diz que, apesar do receio de um atentado, seguirá fazendo campanha: “Não gostaria de sair com isso aqui pra rua, não. Mas, tem que sair. Muito ódio, muito ataque, muita desumanização. Esse pessoal não tem limites para destruir quem se coloca no caminho deles. [...] Estão achando que vão me intimidar? Não vão, não. Estou preparado”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas