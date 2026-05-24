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Candidato ao Planalto, Joaquim Barbosa já votou em Lula e detonou Bolsonaro

Ex-ministro do STF é aposta de partido para a presidência

Cássio Moreira
Por
Joaquim Barbosa é pré-candidato ao Planalto
Joaquim Barbosa é pré-candidato ao Planalto - Foto: Carlos Humberto | STF

Aposta do partido Democracia Cristã (DC) para o Palácio do Planalto, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, teve sua figura usada pela legenda em uma peça de Inteligência Artificial com discurso contra a polarização. No passado, o magistrado votou no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e detonou Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente.

Conhecido com algoz do 'mensalão', escândalo envolvendo o governo Lula nos anos 2000, Joaquim Barbosa declarou voto no petista em 2022, antes mesmo do primeiro turno, tecendo críticas fortes ao então presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Na ocasião, o ex-STF afirmou que o cenário ideal era encerrar a disputa presidencial com uma vitória de Lula ainda no primeiro turno. Ele também se referiu a Bolsonaro como "desprezível" e "abjeto".

“É preciso votar já em Lula no 1º turno para encerrar essa eleição no próximo domingo", disparou Joaquim Barbosa em vídeo publicado nas redes sociais.

Impasse no DC

O partido Democracia Cristã vive um impasse envolvendo Joaquim Barbosa e o ex-ministro Aldo Rebelo.

Aldo se filiou ao DC com a condição de ser candidato a presidente, lançando a pré-candidatura e iniciando pré-campanha nos últimos meses. A legenda, no entanto, decidiu vetar o nome de Aldo e lançar Joaquim, que já ensaiou uma candidatura em 2018, pelo PSB, mas acabou recuando.

Aldo Rebelo tem prometido entrar na Justiça para resolver o impasse, enquanto o DC formalizou o pedido de expulsão do ex-ministro.

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