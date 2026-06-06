Maiara rompe o silêncio após vídeo gerar comentários sobre aparência

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A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se pronunciou por meio da equipe após um vídeo da artista viralizar nas redes sociais e gerar diversos comentários sobre a aparência dela.

A equipe afirmou, em comunicado divulgado na sexta-feira, 7, que Maiara está analisando medidas judiciais contra responsáveis por publicações consideradas difamatórias.

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As imagens que repercutiram mostram a artista desembarcando de um jatinho em Querência, no Mato Grosso, ao lado da irmã, Maraisa. Os internautas passaram a especular sobre a saúde da sertaneja.

“Parece que ela tá definhando em vida”, “Sinto que ela mal consegue ficar de pé” e “Quem ama essa mulher deveria parar a agenda e forçar uma internação” foram alguns dos comentários.

Assista ao vídeo:

Maiara e Maraisa chegando em Mato Grosso para um show.pic.twitter.com/xBEXr2r2a9 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 5, 2026

“Cortes descontextualizados”

Segundo a equipe, os conteúdos publicados nas redes utilizam “cortes descontextualizados e edições tendenciosas” para criar uma falsa narrativa sobre a saúde da artista.

“É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável”, pontuou a nota.

Além disso, o texto classificou a divulgação dos conteúdos como uma tentativa de prejudicar a imagem da cantora e destacou que procedimentos legais já foram iniciados.

“Essa prática configura difamação e dano moral. A distorção intencional de informações para enganar o público e prejudicar a carreira de uma profissional não pode ser tolerada sob o pretexto de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de difamar”, declarou a equipe.

A empresa responsável pela carreira da dupla Maiara e Maraisa informou que avalia novas medidas judiciais e agradeceu aos fãs que se posicionaram em defesa da artista nas redes sociais.

Leia a nota na íntegra: