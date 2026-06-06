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Maiara rompe o silêncio após vídeo gerar comentários sobre aparência

Cantora afirmou que está analisando medidas judiciais

Edvaldo Sales
Por
Vídeo mostra artista desembarcando de um jatinho em Querência, no Mato Grosso
Vídeo mostra artista desembarcando de um jatinho em Querência, no Mato Grosso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se pronunciou por meio da equipe após um vídeo da artista viralizar nas redes sociais e gerar diversos comentários sobre a aparência dela.

A equipe afirmou, em comunicado divulgado na sexta-feira, 7, que Maiara está analisando medidas judiciais contra responsáveis por publicações consideradas difamatórias.

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As imagens que repercutiram mostram a artista desembarcando de um jatinho em Querência, no Mato Grosso, ao lado da irmã, Maraisa. Os internautas passaram a especular sobre a saúde da sertaneja.

“Parece que ela tá definhando em vida”, “Sinto que ela mal consegue ficar de pé” e “Quem ama essa mulher deveria parar a agenda e forçar uma internação” foram alguns dos comentários.

Assista ao vídeo:

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“Cortes descontextualizados”

Segundo a equipe, os conteúdos publicados nas redes utilizam “cortes descontextualizados e edições tendenciosas” para criar uma falsa narrativa sobre a saúde da artista.

“É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável”, pontuou a nota.

Além disso, o texto classificou a divulgação dos conteúdos como uma tentativa de prejudicar a imagem da cantora e destacou que procedimentos legais já foram iniciados.

Essa prática configura difamação e dano moral. A distorção intencional de informações para enganar o público e prejudicar a carreira de uma profissional não pode ser tolerada sob o pretexto de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de difamar”, declarou a equipe.

A empresa responsável pela carreira da dupla Maiara e Maraisa informou que avalia novas medidas judiciais e agradeceu aos fãs que se posicionaram em defesa da artista nas redes sociais.

Leia a nota na íntegra:

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Maiara e Maraísa
Maiara e Maraísa - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
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Maiara e Maraisa

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