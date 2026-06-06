Irã denuncia "tratamento discriminatório" dos EUA antes da Copa

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, a seleção do Irã se viu envolvida em um novo impasse fora das quatro linhas. Neste sábado, 6, autoridades iranianas acusaram os Estados Unidos de adotarem um "tratamento discriminatório" após parte da delegação do país não conseguir obter autorização para entrar em território americano.



As dificuldades relacionadas à emissão de vistos já vinham impactando o planejamento da equipe asiática. Diante da demora no processo, a Federação Iraniana decidiu transferir seu campo de treinamento dos Estados Unidos para o México, onde a delegação permanecerá concentrada durante a fase inicial da competição.



Na sexta-feira, 5, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, informou que os vistos haviam sido concedidos aos jogadores e ao grupo considerado essencial para a disputa do torneio. No entanto, representantes iranianos afirmam que diversos integrantes da comitiva seguem sem autorização para viajar.



"Por que não dizem que os vistos foram recusados a uma grande parte do pessoal executivo e da diretoria, aos assessores técnicos e a outras pessoas que são parte integrante de qualquer seleção nacional de futebol?", questionou no X a embaixada do Irã na Turquia.



A missão diplomática também criticou a condução do processo pelas autoridades norte-americanas e alegou que houve um "tratamento discriminatório" direcionado à seleção iraniana.



De acordo com informações divulgadas por veículos de imprensa do Irã, entre eles o portal esportivo Varzesh3, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, está entre os integrantes que não receberam o visto.



A situação também foi confirmada por um enviado especial da televisão estatal iraniana, que acompanha a preparação da equipe na Turquia.



"Foram concedidos vistos à equipe nacional [os jogadores] e ao corpo técnico, mas 15 membros da equipe administrativa e da diretoria enfrentam problemas e não receberam ainda seu visto para os Estados Unidos", declarou o enviado especial.



Apesar dos entraves diplomáticos, a delegação iraniana iniciou neste sábado sua viagem rumo à América do Norte. A equipe deixou Antalya, no sul da Turquia, e fará escalas antes de chegar ao México, onde deve desembarcar na manhã de domingo.



O Irã foi uma das primeiras seleções a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, mas sua participação no torneio passou a ser alvo de especulações nos últimos meses em razão do agravamento das tensões militares envolvendo o país. Desde o início da ofensiva conduzida por Israel e pelos Estados Unidos, em fevereiro, surgiram dúvidas sobre possíveis impactos na presença da equipe na competição.

Diante das incertezas relacionadas à entrada nos Estados Unidos, a federação optou por alterar seu planejamento logístico. O centro de treinamento inicialmente previsto para Tucson, no estado do Arizona, foi transferido para Tijuana, cidade mexicana localizada próxima à fronteira norte-americana.



Na Copa do Mundo, a seleção iraniana fará sua estreia em 15 de junho, contra a Bélgica, em Los Angeles. O segundo compromisso também será disputado na cidade californiana, diante da Bélgica, no dia 21. Já a última rodada da fase de grupos está marcada para 26 de junho, quando a equipe enfrentará o Egito, em Seattle.



Enquanto busca solucionar os problemas burocráticos, o Irã chega embalado pelos resultados obtidos nos amistosos preparatórios realizados durante o período de concentração na Turquia. A equipe venceu a Gâmbia por 3 a 1, em 29 de maio, e superou o Mali por 2 a 0 na última quinta-feira, 4.



O episódio ganhou ainda mais repercussão porque ocorreu poucas horas após autoridades americanas confirmarem a liberação da entrada dos jogadores iranianos. Na sequência, os Estados Unidos anunciaram novos ataques contra o Irã, mesmo com um cessar-fogo que, em teoria, permanece em vigor desde o dia 8 de abril.