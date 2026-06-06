COPA DO MUNDO
Saiba quais jogos da Copa do Mundo serão exibidos na TV aberta
Emissora transmitirá 55 partidas ao longo do Mundial
A Copa do Mundo de 2026 já tem parte da sua programação definida na TV aberta. Detentora dos direitos de transmissão do torneio no Brasil, a TV Globo vai exibir 55 partidas ao longo da competição, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos e também nos mata-matas.
Com partidas espalhadas por diferentes horários, a emissora transmitirá confrontos envolvendo algumas das principais seleções do planeta, além de duelos decisivos que podem definir os classificados para a próxima fase.
Jogos da 1ª rodada que serão transmitidos
A estreia da Copa na programação da Globo acontece no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul.
Confira os jogos da primeira rodada:
- 11 de junho | 16h | México x África do Sul
- 12 de junho | 22h | EUA x Paraguai
- 13 de junho | 19h | Brasil x Marrocos
- 14 de junho | 01h | Austrália x Turquia
- 14 de junho | 17h | Holanda x Japão
- 14 de junho | 20h | Costa do Marfim x Equador
- 14 de junho | 23h | Suécia x Tunísia
- 15 de junho | 16h | Bélgica x Egito
- 15 de junho | 19h | Arábia Saudita x Uruguai
- 16 de junho | 16h | França x Senegal
- 17 de junho | 01h | Áustria x Jordânia
- 17 de junho | 17h | Inglaterra x Croácia
- 17 de junho | 23h | Uzbequistão x Colômbia
Leia Também:
Partidas da 2ª rodada na Globo
A segunda rodada também contará com a transmissão de jogos importantes, incluindo o segundo compromisso da Seleção Brasileira.
Confira os jogos da segunda rodada:
- 18 de junho | 16h | Suíça x Bósnia
- 18 de junho | 22h | México x Coreia do Sul
- 19 de junho | 21h30 | Brasil x Haiti
- 20 de junho | 01h | Turquia x Paraguai
- 20 de junho | 17h | Alemanha x Costa do Marfim
- 21 de junho | 01h | Tunísia x Japão
- 21 de junho | 19h | Uruguai x Cabo Verde
- 21 de junho | 22h | Nova Zelândia x Egito
- 22 de junho | 14h | Argentina x Áustria
- 22 de junho | 21h | Noruega x Senegal
- 23 de junho | 00h | Jordânia x Argélia
- 23 de junho | 17h | Inglaterra x Gana
- 23 de junho | 23h | Colômbia x RD Congo
Terceira rodada ainda terá definições
Na rodada final da fase de grupos, algumas transmissões ainda dependem da definição dos confrontos que ocorrerão simultaneamente.
Até o momento, a programação divulgada é a seguinte:
- 24 de junho | 16h | Suíça x Canadá ou Bósnia x Catar
- 24 de junho | 19h | Escócia x Brasil
- 24 de junho | 22h | África do Sul x Coreia do Sul ou República Tcheca x México
- 25 de junho | 17h | Equador x Alemanha ou Curaçao x Costa do Marfim
- 25 de junho | 20h | Tunísia x Holanda ou Japão x Suécia
- 25 de junho | 23h | Turquia x EUA ou Paraguai x Austrália
- 26 de junho | 16h | Senegal x Iraque ou Noruega x França
- 26 de junho | 21h | Cabo Verde x Arábia Saudita ou Uruguai x Espanha
- 27 de junho | 00h | Egito x Irã ou Nova Zelândia x Bélgica
- 27 de junho | 18h | Croácia x Gana ou Panamá x Inglaterra
- 27 de junho | 20h30 | RD Congo x Uzbequistão ou Colômbia x Portugal
- 27 de junho | 23h | Jordânia x Argentina ou Argélia x Áustria
Jogos do Brasil terão transmissão garantida
Além dos confrontos da fase de grupos, a Globo também transmitirá todas as partidas da Seleção Brasileira nas fases eliminatórias, caso a equipe avance no torneio.
Na primeira fase, os torcedores já têm três compromissos confirmados para acompanhar pela TV aberta: contra Marrocos, Haiti e Escócia.
Com 55 jogos programados, a emissora mantém a tradição de levar a Copa do Mundo para milhões de brasileiros e garante ampla cobertura do principal evento do futebol mundial.