Saiba quais jogos da Copa do Mundo serão exibidos na TV aberta

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A Copa do Mundo de 2026 já tem parte da sua programação definida na TV aberta. Detentora dos direitos de transmissão do torneio no Brasil, a TV Globo vai exibir 55 partidas ao longo da competição, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos e também nos mata-matas.

Com partidas espalhadas por diferentes horários, a emissora transmitirá confrontos envolvendo algumas das principais seleções do planeta, além de duelos decisivos que podem definir os classificados para a próxima fase.

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Jogos da 1ª rodada que serão transmitidos

A estreia da Copa na programação da Globo acontece no dia 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul.

Confira os jogos da primeira rodada:

11 de junho | 16h | México x África do Sul

12 de junho | 22h | EUA x Paraguai

13 de junho | 19h | Brasil x Marrocos

14 de junho | 01h | Austrália x Turquia

14 de junho | 17h | Holanda x Japão

14 de junho | 20h | Costa do Marfim x Equador

14 de junho | 23h | Suécia x Tunísia

15 de junho | 16h | Bélgica x Egito

15 de junho | 19h | Arábia Saudita x Uruguai

16 de junho | 16h | França x Senegal

17 de junho | 01h | Áustria x Jordânia

17 de junho | 17h | Inglaterra x Croácia

17 de junho | 23h | Uzbequistão x Colômbia

Partidas da 2ª rodada na Globo

A segunda rodada também contará com a transmissão de jogos importantes, incluindo o segundo compromisso da Seleção Brasileira.

Confira os jogos da segunda rodada:

18 de junho | 16h | Suíça x Bósnia

18 de junho | 22h | México x Coreia do Sul

19 de junho | 21h30 | Brasil x Haiti

20 de junho | 01h | Turquia x Paraguai

20 de junho | 17h | Alemanha x Costa do Marfim

21 de junho | 01h | Tunísia x Japão

21 de junho | 19h | Uruguai x Cabo Verde

21 de junho | 22h | Nova Zelândia x Egito

22 de junho | 14h | Argentina x Áustria

22 de junho | 21h | Noruega x Senegal

23 de junho | 00h | Jordânia x Argélia

23 de junho | 17h | Inglaterra x Gana

23 de junho | 23h | Colômbia x RD Congo

Terceira rodada ainda terá definições

Na rodada final da fase de grupos, algumas transmissões ainda dependem da definição dos confrontos que ocorrerão simultaneamente.

Até o momento, a programação divulgada é a seguinte:

24 de junho | 16h | Suíça x Canadá ou Bósnia x Catar

24 de junho | 19h | Escócia x Brasil

24 de junho | 22h | África do Sul x Coreia do Sul ou República Tcheca x México

25 de junho | 17h | Equador x Alemanha ou Curaçao x Costa do Marfim

25 de junho | 20h | Tunísia x Holanda ou Japão x Suécia

25 de junho | 23h | Turquia x EUA ou Paraguai x Austrália

26 de junho | 16h | Senegal x Iraque ou Noruega x França

26 de junho | 21h | Cabo Verde x Arábia Saudita ou Uruguai x Espanha

27 de junho | 00h | Egito x Irã ou Nova Zelândia x Bélgica

27 de junho | 18h | Croácia x Gana ou Panamá x Inglaterra

27 de junho | 20h30 | RD Congo x Uzbequistão ou Colômbia x Portugal

27 de junho | 23h | Jordânia x Argentina ou Argélia x Áustria

Jogos do Brasil terão transmissão garantida

Além dos confrontos da fase de grupos, a Globo também transmitirá todas as partidas da Seleção Brasileira nas fases eliminatórias, caso a equipe avance no torneio.

Na primeira fase, os torcedores já têm três compromissos confirmados para acompanhar pela TV aberta: contra Marrocos, Haiti e Escócia.

Com 55 jogos programados, a emissora mantém a tradição de levar a Copa do Mundo para milhões de brasileiros e garante ampla cobertura do principal evento do futebol mundial.