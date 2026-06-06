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Copa 2026: Fifa volta atrás e libera entrada com água nos estádios

Entidade reconsiderou decisão após críticas

Victoria Isabel
Por
Nova York/Nova Jersey - MetLife Stadium
Nova York/Nova Jersey - MetLife Stadium - Foto: FIFA

A Fifa anunciou que os torcedores poderão entrar com garrafas de água nos estádios da Copa do Mundo de 2026. A decisão representa uma mudança de posição da entidade, que havia informado anteriormente que os recipientes seriam proibidos durante as partidas.

"Todos os torcedores terão permissão para entrar com uma garrafa de água descartável de plástico flexível, lacrada de fábrica e com capacidade de 20 onças (590 ml), em qualquer partida da Copa do Mundo da Fifa de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá" disse o diretor de operações da Copa, Heimo Schirgi.

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No México, porém, a restrição segue mantida. A Fifa não detalhou os motivos para a diferença de regras entre os países-sede.

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A mudança ocorre após repercussão negativa da proibição e em meio às preocupações com as altas temperaturas previstas durante o torneio. Em algumas cidades da América do Norte, os termômetros podem ultrapassar os 35°C e chegar a 40°C durante o período da competição.

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