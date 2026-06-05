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Clubes brasileiros ganham altos valores por convocados à Copa do Mundo

Repasse faz parte do Programa de Benefícios aos Clubes da FIFA

João Grassi
Por
Danilo Santos (Botafogo) e Danilo Luiz (Flamengo) atuam no futebol brasileirão estarão na Copa do Mundo
Danilo Santos (Botafogo) e Danilo Luiz (Flamengo) atuam no futebol brasileirão estarão na Copa do Mundo - Foto: MAURO PIMENTEL | AFP

Em uma edição com número recorde de atletas convocados que atuam no futebol brasileiro, a Copa do Mundo também representará um impacto financeiro significativo para os clubes que disputam a Série A. Os clubes receberão uma diária de 5 mil dólares (cerca de R$ 25 mil) para cada jogador cedido para a disputa da competição de seleções.

Esse repasse faz parte do Programa de Benefícios aos Clubes, criado pela FIFA para reconhecer o papel das equipes na formação e desenvolvimento dos jogadores que disputam o Mundial. O montante pago leva em conta tanto o número de convocados quanto o tempo em que cada atleta esteve vinculado ao clube durante o ciclo entre Copas.

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De acordo com a FIFA, o valor será de aproximadamente US$ 5 mil por dia — cerca de R$ 25 mil na cotação atual — por jogador convocado. A contagem considera desde a apresentação à seleção até a eliminação da equipe na competição, independentemente do tempo de jogo em campo.

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Com nove jogadores chamados para seleções diferentes, o Flamengo desponta como o clube brasileiro com maior potencial de arrecadação durante o torneio. O Rubro-Negro pode receber cerca de R$ 225 mil por dia enquanto seus atletas estiverem na disputa.

No total, 32 jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro foram convocados para a Copa do Mundo. O número evidencia a relevância do futebol nacional no cenário global e ainda garante uma importante fonte de receita extra para os clubes.

Quando cada clube receberá?

  • Flamengo: R$ 225 mil (9 convocados)
  • Palmeiras: R$ 175 mil (7 convocados)
  • Atlético-MG: R$ 100 mil (4 convocados)
  • Grêmio: R$ 50 mil (2 convocados)
  • Internacional: R$ 50 mil (2 convocados)
  • Athletico: R$ 25 mil (1 convocado)
  • Botafogo: R$ 25 mil (1 convocado)
  • Bragantino: R$ 25 mil (1 convocado)
  • Corinthians: R$ 25 mil (1 convocado)
  • Fluminense: R$ 25 mil (1 convocado)
  • Santos: R$ 25 mil (1 convocado)
  • São Paulo: R$ 25 mil (1 convocado)
  • Vasco da Gama: R$ 25 mil (1 convocado)
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