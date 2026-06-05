Fifa vai pagar milhões aos clubes da Série A pela Copa; saiba quanto

Siga o A TARDE no Google

A participação dos jogadores na Copa do Mundo não traz benefícios apenas para as seleções. Os clubes também serão recompensados financeiramente pela liberação de seus atletas. Nesta sexta-feira, 05, a Fifa anunciou que pagará uma compensação mínima de US$ 5 mil, cerca de R$ 25 mil na cotação atual, por jogador e por dia aos times que tiverem atletas convocados para o Mundial.

O pagamento faz parte do Programa de Benefícios aos Clubes da entidade e integra um pacote bilionário destinado às equipes que contribuíram para a realização da competição.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fifa aumenta repasse para os clubes

Ainda em setembro do ano passado, a Fifa já havia confirmado que destinaria US$ 355 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão, para compensar os clubes que cederam jogadores tanto para as Eliminatórias quanto para a Copa do Mundo.

O montante representa um aumento de 70% em comparação ao ciclo do Mundial de 2022.

Do valor total, US$ 250 milhões, aproximadamente R$ 1,2 bilhão, serão distribuídos entre os clubes que tiveram atletas convocados para a competição deste ano, marcada para acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

"Os pagamentos serão calculados por jogador e por dia, levando em conta tanto a inclusão na convocação quanto os minutos de jogo. Está prevista uma compensação mínima de US$ 5 mil por jogador e dia, mas os valores definitivos serão confirmados após a finalização do torneio", explicou a entidade em comunicado.

Eliminatórias também entram na conta



Pela primeira vez, a Fifa também vai remunerar os clubes que liberaram atletas durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Ao todo, US$ 100 milhões, cerca de R$ 504 milhões, serão destinados às equipes que participaram desse processo.

"Por conta dos 905 jogos de Eliminatórias, a compensação prevista é de aproximadamente US$ 2.360 [R$ 11,8 mil] por jogador e jogo disputado", anunciou a Fifa.

Os US$ 5 milhões restantes serão utilizados para cobrir despesas administrativas relacionadas ao programa.

"Mais clubes do que nunca receberão uma parte dos benefícios econômicos gerados pela competição. Desta forma, sua contribuição fundamental para o futebol internacional será reconhecida", destacou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, citado na nota.

Flamengo lidera entre os brasileiros

Entre os clubes brasileiros, o Flamengo será o maior beneficiado financeiramente. A equipe carioca teve nove jogadores convocados para a Copa do Mundo e poderá receber cerca de R$ 225 mil por dia durante o período da competição.

O Palmeiras aparece logo atrás. Com sete atletas chamados por suas seleções, o clube paulista deve faturar aproximadamente R$ 175 mil por dia.

Ao todo, 32 jogadores de 13 clubes da Série A foram convocados para o Mundial.

Veja quanto cada clube brasileiro deve receber por dia

Flamengo: R$ 225 mil (nove jogadores)

R$ 225 mil (nove jogadores) Palmeiras: R$ 175 mil (sete jogadores)

R$ 175 mil (sete jogadores) Atlético-MG: R$ 100 mil (quatro jogadores)

R$ 100 mil (quatro jogadores) Grêmio: R$ 50 mil (dois jogadores)

R$ 50 mil (dois jogadores) Internacional: R$ 50 mil (dois jogadores)

R$ 50 mil (dois jogadores) Corinthians: R$ 25 mil (um jogador)

R$ 25 mil (um jogador) Santos: R$ 25 mil (um jogador)

R$ 25 mil (um jogador) São Paulo: R$ 25 mil (um jogador)

R$ 25 mil (um jogador) Athletico-PR: R$ 25 mil (um jogador)

R$ 25 mil (um jogador) Botafogo: R$ 25 mil (um jogador)

R$ 25 mil (um jogador) Red Bull Bragantino: R$ 25 mil (um jogador)

R$ 25 mil (um jogador) Fluminense: R$ 25 mil (um jogador)

R$ 25 mil (um jogador) Vasco: R$ 25 mil (um jogador)

Com a nova política de compensação, a Fifa amplia o retorno financeiro aos clubes e reconhece a participação das equipes na formação e disponibilização dos atletas que disputarão a principal competição do futebol mundial.