Ancelotti muda Brasil contra Egito e testa Paquetá e Igor Thiago

Na véspera do amistoso contra o Egito, marcado para este sábado, 6, às 19h, em Cleveland, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e indicou que promoverá mudanças na Seleção Brasileira. Apesar de não revelar oficialmente a escalação, o comandante italiano deixou pistas sobre a formação que pretende utilizar no último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.



Durante a conversa com os jornalistas, Ancelotti explicou que a partida servirá como uma oportunidade para observar novas alternativas dentro da equipe. Segundo o treinador, alguns jogadores terão a chance de serem avaliados em funções e contextos diferentes daqueles utilizados nos últimos compromissos da Amarelinha.



"É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste", definiu o treinador do Brasil.



O italiano também comentou a situação do zagueiro Gabriel Magalhães, que dificilmente participará do amistoso. O defensor do Arsenal retornou recentemente após a decisão da Liga dos Campeões e, segundo o treinador, ainda apresenta desgaste físico.





"Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo".



Sem divulgar a escalação de forma direta, Ancelotti ainda indicou mudanças no gol e na lateral esquerda. O treinador confirmou que Douglas Santos iniciará a partida e que Weverton atuará durante a etapa final, deixando praticamente encaminhada a composição de parte da equipe.



"Não dei a escalação, mas no final você a tem. Weverton vai jogar o segundo tempo, e Douglas começa. Falta algo ou não (risos)?".



A tendência é que o Brasil entre em campo com Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira (Gabriel Magalhães) e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vini Júnior e Raphinha.



O duelo diante do Egito será o último teste da Seleção Brasileira antes do início da Copa do Mundo, servindo como oportunidade para Ancelotti ajustar detalhes da equipe e observar possíveis alternativas para a competição.