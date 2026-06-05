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COPA DO MUNDO

Ancelotti muda Brasil contra Egito e testa Paquetá e Igor Thiago

Treinador italiano aproveita duelo contra o Egito para fazer os últimos ajustes antes da estreia

Redação
Por Redação
Às vésperas do último amistoso antes da Copa do Mundo
Às vésperas do último amistoso antes da Copa do Mundo - Foto: IRA L. BLACK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Na véspera do amistoso contra o Egito, marcado para este sábado, 6, às 19h, em Cleveland, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e indicou que promoverá mudanças na Seleção Brasileira. Apesar de não revelar oficialmente a escalação, o comandante italiano deixou pistas sobre a formação que pretende utilizar no último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

Durante a conversa com os jornalistas, Ancelotti explicou que a partida servirá como uma oportunidade para observar novas alternativas dentro da equipe. Segundo o treinador, alguns jogadores terão a chance de serem avaliados em funções e contextos diferentes daqueles utilizados nos últimos compromissos da Amarelinha.

"É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste", definiu o treinador do Brasil.

O italiano também comentou a situação do zagueiro Gabriel Magalhães, que dificilmente participará do amistoso. O defensor do Arsenal retornou recentemente após a decisão da Liga dos Campeões e, segundo o treinador, ainda apresenta desgaste físico.

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"Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo".

Sem divulgar a escalação de forma direta, Ancelotti ainda indicou mudanças no gol e na lateral esquerda. O treinador confirmou que Douglas Santos iniciará a partida e que Weverton atuará durante a etapa final, deixando praticamente encaminhada a composição de parte da equipe.

"Não dei a escalação, mas no final você a tem. Weverton vai jogar o segundo tempo, e Douglas começa. Falta algo ou não (risos)?".

A tendência é que o Brasil entre em campo com Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira (Gabriel Magalhães) e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vini Júnior e Raphinha.

O duelo diante do Egito será o último teste da Seleção Brasileira antes do início da Copa do Mundo, servindo como oportunidade para Ancelotti ajustar detalhes da equipe e observar possíveis alternativas para a competição.

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Carlo Ancelotti copa do mundo seleção brasileira

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