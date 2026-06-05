VAR, expulsões e escanteios: veja as novas regras da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, servirá de palco para uma série de alterações nas regras do futebol aprovadas pelo International Football Association Board (IFAB). As mudanças também passarão a ser adotadas em competições ao redor do mundo na próxima temporada e abrangem desde novas atribuições para o VAR até punições mais rígidas para determinadas condutas dentro de campo.





VAR terá novas possibilidades de intervenção

Entre as principais novidades está a ampliação das situações que poderão ser revisadas pelo Árbitro Assistente de Vídeo (VAR). A ferramenta passará a corrigir escanteios assinalados de forma equivocada, desde que a intervenção não provoque atraso na retomada da partida.



Outra alteração permite a análise de faltas cometidas no ataque antes do reinício da jogada. Até então, esse tipo de infração não era revisado até que a bola estivesse em jogo. Agora, o VAR poderá recomendar medidas disciplinares caso o reinício resulte em gol, pênalti, escanteio ou falta.



Também serão passíveis de revisão expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo considerado claramente incorreto, além de situações em que o árbitro aplica cartão amarelo ou vermelho ao jogador errado.





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Cobrir a boca durante discussões poderá resultar em expulsão

Uma nova regra prevê cartão vermelho para jogadores que utilizarem a mão, o braço ou a camisa para cobrir a boca durante confrontos ou discussões com adversários.



A medida foi adotada após episódios recentes envolvendo acusações de ofensas racistas, como o caso que envolveu o atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, e Vinicius Jr., do Real Madrid, durante a Liga dos Campeões da Europa.

A punição, porém, não será aplicada em conversas amistosas. O cartão vermelho será considerado apenas quando houver indícios de confronto entre os atletas.





Substituições terão prazo para saída de campo

Os jogadores substituídos passarão a ter apenas dez segundos para deixar o gramado pelo ponto de saída mais próximo.



Caso descumpram a determinação, o atleta que entrará em campo deverá aguardar a próxima paralisação do jogo e autorização do árbitro para ingressar. Nesse período, a equipe atuará temporariamente com um jogador a menos.





Contagem regressiva para laterais e tiros de meta

O IFAB também aprovou uma medida para combater a cera em cobranças de laterais e tiros de meta.



Quando o árbitro identificar demora intencional para a reposição da bola, iniciará uma contagem regressiva de cinco segundos, sinalizada com o braço levantado. Se o reinício não ocorrer dentro do prazo, a posse de bola será transferida ao adversário.



Nos laterais, a equipe rival ganhará a cobrança. Já nos tiros de meta, a punição será a marcação de um escanteio para o time adversário.

Atendimento médico obrigará saída temporária

Jogadores de linha atendidos pela equipe médica precisarão permanecer fora do campo por um minuto após o atendimento.



A regra prevê exceções para casos de lesões graves, atendimento a goleiros ou situações envolvendo colisões mais severas.



Orientações técnicas durante atendimento ao goleiro serão restringidas



Outra mudança afeta os momentos de paralisação por lesão de goleiros.



Durante esses atendimentos, os jogadores não poderão mais se dirigir à área técnica para receber instruções dos treinadores. A orientação será para que permaneçam em suas posições no gramado.



Apesar da restrição, não haverá punição disciplinar para quem descumprir a determinação.





Saída coletiva de campo poderá gerar derrota por abandono

O novo regulamento também endurece as penalidades para protestos extremos.



Qualquer jogador que deixar o campo em contestação a uma decisão da arbitragem será expulso. A mesma punição será aplicada a membros da comissão técnica que incentivarem os atletas a abandonar o gramado.



Caso uma equipe provoque a interrupção definitiva da partida, será declarada derrotada por abandono, como ocorreu em Senegal x Marrocos na final da Copa Africana de Nações.





Intervalos para hidratação serão ampliados

Em razão das altas temperaturas previstas nos países-sede da Copa do Mundo de 2026, cada tempo contará com uma pausa para hidratação de três minutos, programada para ocorrer aproximadamente aos 22 minutos de jogo.





Show da final não deverá ampliar o intervalo da partida

A FIFA confirmou que a decisão da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, contará pela primeira vez com uma apresentação inspirada no tradicional show do intervalo do Super Bowl.



O anúncio gerou dúvidas sobre uma possível ampliação do intervalo da partida, atualmente fixado em 15 minutos. No entanto, Hugh Evans, CEO da organização Global Citizen, parceira da FIFA na realização do espetáculo, afirmou que a duração da apresentação não comprometerá o cronograma do jogo.



“Os fãs de futebol em todo o mundo podem ficar tranquilos, sabendo que respeitamos muito o jogo”, declarou.

Segundo Evans, todos os envolvidos na organização são apaixonados por futebol e pretendem garantir que as apresentações sejam “significativamente mais curtas do que os 15 minutos”.