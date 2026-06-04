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MILAGRE?

Fora da Copa por lesão, Estevão se diz curado em testemunho em igreja

Jogador sofreu uma lesão muscular grau 4 no dia 18 de abril

Gustavo Nascimento
Por
Estevão, jovem promessa brasileira de 19 anos
Estevão, jovem promessa brasileira de 19 anos - Foto: Mauro Pimentel | AFP

De fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão muscular de grau 4, Estevão deu um testemunho religioso nesta quinta-feira, 4, afirmando que já está praticamente curado. A lesão no músculo posterior da coxa direita foi constatada no dia 18 de abril e tinha prazo de recuperação previsto para agosto.

“Duas semanas atrás fiz a segunda ressonância e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: ‘Não doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já’. E ele falou: ‘É, dá para perceber mesmo’. Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão”, contou o jogador durante um culto na Igreja Visão do Evangelho, em Franca-SP, cidade natal do atleta.

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Após a lesão, Estêvão tinha duas alternativas: passar por cirurgia ou tentar um método de recuperação conservador. O jovem de 19 anos apostou na segunda opção, que manteria ele com uma mínima chance de voltar a tempo da Copa. Apesar dos esforços do jogador, Carlo Ancelotti optou por deixá-lo de fora do torneio.

“Ele [médico] falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito tão bem estruturado como está. Ele falou que nem sabia por que os médicos queriam que eu fizesse a cirurgia”, acrescentou Estêvão.

“Tive uma lesão em que rompi 80% do bíceps da coxa e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse, inclusive o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse. Mas juntos com meus pais, e sempre falo que é muito importante ter as pessoas que você ama do seu lado, porque é muito difícil tomar essas decisões sozinho, porque está cercado de muitas pressões e outras coisas, optei por não fazer cirurgia. É um procedimento que vai demorar tempo. Deus está no controle”, concluiu o jogador.

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copa do mundo estevão lesão

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