Fora da Copa por lesão, Estevão se diz curado em testemunho em igreja

De fora da Copa do Mundo por conta de uma lesão muscular de grau 4, Estevão deu um testemunho religioso nesta quinta-feira, 4, afirmando que já está praticamente curado. A lesão no músculo posterior da coxa direita foi constatada no dia 18 de abril e tinha prazo de recuperação previsto para agosto.



“Duas semanas atrás fiz a segunda ressonância e o médico perguntou se eu estava com dor, com alguma coisa. E eu falei: ‘Não doutor, estou super tranquilo, acho que até dá para jogar já’. E ele falou: ‘É, dá para perceber mesmo’. Ele me mostrou a imagem do exame e disse que não via mais nenhuma lesão”, contou o jogador durante um culto na Igreja Visão do Evangelho, em Franca-SP, cidade natal do atleta.

Após a lesão, Estêvão tinha duas alternativas: passar por cirurgia ou tentar um método de recuperação conservador. O jovem de 19 anos apostou na segunda opção, que manteria ele com uma mínima chance de voltar a tempo da Copa. Apesar dos esforços do jogador, Carlo Ancelotti optou por deixá-lo de fora do torneio.



“Ele [médico] falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está não deveria estar daquele jeito tão bem estruturado como está. Ele falou que nem sabia por que os médicos queriam que eu fizesse a cirurgia”, acrescentou Estêvão.



“Tive uma lesão em que rompi 80% do bíceps da coxa e os médicos do Chelsea queriam que eu operasse, inclusive o dono do Chelsea disse que queria que eu operasse. Mas juntos com meus pais, e sempre falo que é muito importante ter as pessoas que você ama do seu lado, porque é muito difícil tomar essas decisões sozinho, porque está cercado de muitas pressões e outras coisas, optei por não fazer cirurgia. É um procedimento que vai demorar tempo. Deus está no controle”, concluiu o jogador.

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