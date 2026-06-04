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HOME > COPA DO MUNDO

'ESPERADO'

Fabinho comenta entrada de Casemiro em Endrick em treino da Seleção

Lance gerou grande repercussão nas redes sociais por conta da intensidade

Gustavo Nascimento
Por
Fabinho e Casemiro estiveram juntos na Copa do Mundo de 2022
Fabinho e Casemiro estiveram juntos na Copa do Mundo de 2022 - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

O volante Fabinho comentou, nesta quinta-feira, 4, em entrevista coletiva no hotel da Seleção Brasileira, em Nova Jersey, a entrada de Casemiro em Endrick no treino aberto da Seleção, na última quarta-feira, 3, que repercutiu nas redes sociais por conta da alta intensidade. Segundo o jogador do Al-Ittihad, o lance é “normal” e “esperado”.

“Como é Seleção, todo mundo quer mostrar algo mais. Até um bobinho vira algo forte, todo mundo quer ir bem. Faltas têm em todo treino. Quando dá para evitar uma chegada mais forte, nós evitamos, mas tem vezes que você não consegue, você quer ganhar bola, quer estar forte na disputa”.

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Não é a primeira vez nem a última que acontece. O importante é ninguém ser desleal. Estamos na mesma seleção. Todos querem ganhar juntos.

Fabinho - Volante da Seleção Brasileira

Veja o lance

Retorno à Seleção

Fabinho também falou positivamente sobre Casemiro ao comentar o seu retorno à Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti.

O jogador participou do último ciclo e esteve na Copa do Mundo de 2022, mas deixou de ser convocado após o torneio e passou três anos sem frequentar a Seleção Brasileira. No entanto, no final do ano passado, Fabinho recebeu elogios de Casemiro e reapareceu nas listas das últimas três convocações de Ancelotti.

“Foi legal que o Casemiro falou sobre mim. Ele é um cara experiente, vencedor e conhecedor da posição. Foi legal ter esse reconhecimento. Se ajudou de alguma maneira eu voltar a ter oportunidade aqui, sou grato. Mas a partir do momento que estou aqui tenho que mostrar que sou bom o suficiente.”

Relação com Neymar

Fabinho ainda reafirmou a liderança de Neymar para este grupo da Seleção, desejando uma rápida recuperação para o camisa 10, que está com uma lesão na panturrilha.

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“Neymar está bem, está feliz, é importante tê-lo aqui conosco, ele é o líder do grupo. Ele não fez muita parte desse processo do Catar e Estados Unidos, mas mesmo assim não deixou de ser importante. Ele está feliz. A gente espera que ele se recupere rápido.”

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Tags

casemiro Futebol neymar seleção brasileira

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