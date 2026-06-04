Com Vini Jr. e Ronaldinho, Nike lança campanha para a Copa do Mundo

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A campanha da Nike para a Copa do Mundo de 2026, “Rip the Script” (Rasgue o roteiro, em tradução literal para o português), foi lançada nesta quinta-feira, 4, a partir de um novo comercial que reúne grandes estrelas do futebol e personalidades da cultura pop. A ação faz uma reflexão sobre a forma como o esporte é jogado e destaca a criatividade como elemento central do futebol. [assista abaixo]

O curta-metragem se passa dentro de um grande estúdio de Hollywood e mostra atletas rompendo com o roteiro previsto para criar situações inesperadas. Entre os protagonistas estão Vinícius Júnior e Cristiano Ronaldo, além de craques como o francês Kylian Mbappé e o holandês Virgil Van Dijk.

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A gravação também conta com a participação de jogadores já aposentados, como Ronaldinho Gaúcho e o sueco Zlatan Ibrahimović.

Celebridades participantes

Além dos jogadores de futebol, a produção conta com participações especiais de personalidades de diferentes áreas. Entre os nomes presentes estão o jogador de basquete LeBron James, o cantor Travis Scott e a influenciadora norte-americana Kim Kardashian.

Entenda o conceito da ação

A campanha parte da ideia de abandonar padrões pré-estabelecidos e valorizar decisões tomadas de forma espontânea. Segundo a Nike, a ação busca dialogar principalmente com jovens jogadores ao redor do mundo, incentivando um estilo de jogo ofensivo, criativo e baseado na confiança nos próprios instintos.

A vice-presidente de Brand Management da Nike, Helena Thornton, afirmou que a inspiração do projeto veio dos momentos considerados mais marcantes do futebol.

“Sabemos que os momentos mais mágicos do futebol acontecem quando os jogadores confiam nos próprios instintos”, declarou.

Veja o vídeo