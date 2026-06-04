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E.C.VITÓRIA

Derrota dura: Vitória é goleado pelo Palmeiras no Brasileirão Sub-17

Leãozinho perdeu por 5 a 1 no interior de São Paulo

João Grassi
Por
Palmeiras 5x1 Vitória pelo Brasileirão Sub-17
Palmeiras 5x1 Vitória pelo Brasileirão Sub-17 - Foto: Reprodução | YouTube/TV Palmeiras

O Esporte Clube Vitória perdeu pela segunda vez e ainda não venceu em duas rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta quinta-feira, 4, o Rubro-Negro foi goleado pelo Palmeiras com o placar de 5 a 1, na Arena Barueri, no interior de São Paulo.

O Vitória chegou a abrir o placar aos seis minutos, em roubada de bola na pequena área adversária. Jorge desarmou o zagueiro palmeirense e serviu Júlio Cesar, que ajeitou e marcou. O Leãozinho, no entanto, cedeu a virada ainda no primeiro tempo e foi vazado outras três vezes na segunda etapa.

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Para o duelo válido pela 2ª rodada, o técnico Jeanderson Santana utilizou a seguinte escalação: Pedro Henrique; Dátolo Emanuel, Giovane, Victor José e Ygor Luan; Luis Gustavo, Yarlen e Yuri Conca (Dalessandro Neves); Erick (Diego Vinícius), Jorge (Edvaldo Júnior) e Júlio Cesar (Pietro).

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Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória segue sem pontuar e ocupa a lanterna do Brasileirão Sub-17. O Palmeiras, por outro lado, acumula seis pontos é o primeiro colocado.

O Leãozinho volta a jogar na próxima terça, 9, às 15h, contra o Botafogo. A partida será disputada no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador, válida pela 3ª rodada.

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