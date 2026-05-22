Defensor do Vitória é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

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O Esporte Clube Vitória teve mais um jogador convocado para seleções de base, dessa vez na Sub-17. O técnico Dudu Patetuci convocou o lateral-esquerdo Cauan Henrique, de 16 anos, para a disputa de dois amistosos do Brasil contra os Estados Unidos.

Os jogos fazem parte da primeira etapa de preparação para a Copa do Mundo da categoria, entre 19 de novembro e 13 dezembro deste ano, no Catar. A Seleção Brasileira caiu no grupo com Irlanda, Tanzânia e Costa Rica, e a estreia será no dia 21 de novembro diante dos irlandeses.

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A Seleção inicia a preparação com os amistosos marcados para os dias 7 e 10 de junho, na Arena das Dunas, em Natal (RN). Cauan Henrique e os 24 demais convocados se apresentam no dia 1º de junho.

Treinos da Seleção Sub-17

Os treinamentos da Seleção Sub-17 serão na Arena das Dunas e no Centro de Treinamento Francisco Ribeiro Ninho das Águias, localizado em Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal, e que pertence ao QFC SAF, time da segunda divisão do Rio Grande do Norte.