Lateral revela orientações de Ancelotti para a função durante a Copa

O lateral-direito Wesley, de 22 anos, revelou, nesta quinta-feira, 4, em entrevista coletiva no hotel da Seleção Brasileira, em Nova Jersey, algumas das orientações passadas pelo treinador Carlo Ancelotti aos defensores. O jogador ainda disse que já foi corrigido pelo italiano durante uma das atividades da equipe.

“Ele conversou comigo, não diretamente, mas na frente de todos. Ele mostrou um vídeo, que teve um lance que cometi um erro e ele pergunta ao Danilo o que eu tinha que fazer, mas eu sabia desse erro. Uma coisa saudável, que é para agregar no meu futebol”, explicou o jogador da Roma.

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Wesley, que tem características mais ofensivas, disse que tem conversado com o técnico sobre ajustes na parte defensiva.

“Ele sabe do meu potencial atacando, só que boto na cabeça que quando estou bem ofensivamente vou estar bem defensivamente e vice-versa. Ele me ajuda nos detalhes, de não dar bote, de cercar, momento certo de subir, de ficar. Essas coisas ele está conversando bastante comigo e espero que possa ajudar na defesa e no ataque", explicou.

Ele também afirmou que está pronto para exercer papéis defensivos ou ofensivos a depender da exigência de cada adversário.

“Isso o jogo que vai decidir. Se eu começar jogando na estreia e ele pedir para ficar o jogo todo defendendo, eu vou ficar. Se pedir para ser o Wesley que sou, de atacar, vou atacar. Se pedir as coisas, vou fazer. Estou aqui pelo Brasil, para ajudar e não importa, se for para ficar 90, 100 minutos defendendo, vou ficar", afirmou o jogador.

Próximos passos

O jogador deve ser titular no próximo compromisso do Brasil, o amistoso contra o Egito, no sábado, 6, às 19h (de Brasília).

Esta será a última partida da Seleção antes da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, apesar de o Brasil só estrear no dia 13, contra o Marrocos, considerado o adversário mais forte do grupo C.