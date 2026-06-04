COPA DO MUNDO
Brasil tem o sexto elenco mais valioso da Copa do Mundo; veja ranking
França lidera levantamento bilionário, enquanto Seleção Brasileira aparece atrás de cinco rivais
O Brasil chega à Copa do Mundo de 2026 sonhando com o hexacampeonato, mas longe do topo quando o assunto é valor de mercado. Um levantamento da plataforma TransferRoom aponta que a Seleção Brasileira possui apenas o sexto elenco mais valioso entre os participantes do torneio.
A posição reforça uma avaliação semelhante à feita pelo volante Casemiro ao desembarcar nos Estados Unidos. Para o experiente jogador, o Brasil aparece um passo atrás de alguns concorrentes na lista de favoritos, embora siga firme na luta pelo título mundial.
França lidera ranking bilionário
O estudo leva em consideração fatores como idade dos atletas, desempenho recente, potencial de valorização, tempo restante de contrato, valor de revenda e até o nível competitivo das ligas em que atuam.
No topo da lista aparece a França, dona do elenco mais valioso do Mundial. A seleção francesa, que conta com nomes como Mbappé, Dembélé e Olise, foi avaliada em 1,46 bilhão de euros, cerca de R$ 8,5 bilhões.
Logo atrás aparecem Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal.
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Veja as seleções mais valiosas da Copa
- França – 1,46 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões)
- Espanha – 1,41 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões)
- Inglaterra – 1,40 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões)
- Alemanha – 1,13 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões)
- Portugal – 1,01 bilhão de euros (R$ 5,9 bilhões)
- Brasil – 941 milhões de euros (R$ 5,5 bilhões)
Mistura de juventude e experiência impulsiona valor da Seleção
Segundo o levantamento, o valor do elenco brasileiro é resultado da combinação entre jogadores consolidados no futebol europeu, jovens promessas e atletas mais experientes.
Nomes como Vinícius Júnior e Raphinha dividem espaço com talentos em ascensão, como Endrick e Rayan, além de veteranos como Neymar, Danilo e Alex Sandro.
Juntos, os 26 convocados por Carlo Ancelotti somam um valor estimado em 941 milhões de euros.
Vini Jr. é o brasileiro mais valioso
Entre os jogadores da Seleção, o maior destaque continua sendo Vinícius Júnior.
Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa há dois anos, o atacante aparece com valor de mercado estimado em 128 milhões de euros, aproximadamente R$ 750 milhões.
Mesmo liderando entre os brasileiros, Vini ocupa apenas a décima posição no ranking geral dos atletas convocados para a Copa.
Top 5 jogadores mais valiosos do Brasil
- Vinícius Júnior – 128 milhões de euros (R$ 750 milhões)
- Matheus Cunha – 80,4 milhões de euros (R$ 470 milhões)
- Endrick – 78,8 milhões de euros (R$ 461 milhões)
- Raphinha – 75,4 milhões de euros (R$ 441 milhões)
- Bruno Guimarães – 66,2 milhões de euros (R$ 388 milhões)
Lamine Yamal lidera ranking da Copa
O jogador mais valioso entre todos os convocados para o Mundial é Lamine Yamal.
A joia espanhola aparece avaliada em 254 milhões de euros, cerca de R$ 1,48 bilhão.
O pódio ainda conta com Erling Haaland, avaliado em 199 milhões de euros, e Kylian Mbappé, com valor estimado em 180 milhões de euros.
Top 3 jogadores mais valiosos da Copa
- Lamine Yamal (Espanha) – 254 milhões de euros (R$ 1,48 bilhão)
- Erling Haaland (Noruega) – 199 milhões de euros (R$ 1,16 bilhão)
- Kylian Mbappé (França) – 180 milhões de euros (R$ 1 bilhão)
Ancelotti mantém confiança na Seleção
Apesar de o Brasil aparecer fora do grupo das cinco seleções mais valiosas do torneio, Carlo Ancelotti demonstrou confiança no elenco.
“Temos a sorte de termos muito talento. Dos cinco primeiros jogadores da Seleção, dois são do Brasil. Tenho o conhecimento e a confiança de que este time pode competir com os melhores do mundo”, afirmou o treinador.
Entre cifras bilionárias e expectativas elevadas, a Seleção já está nos Estados Unidos e segue a preparação para a estreia na Copa do Mundo em busca do tão sonhado sexto título mundial.