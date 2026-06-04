Seleção fica em hotel exclusivo com diárias acima de R$ 2 mil

Instalada em meio à paisagem arborizada de Basking Ridge, em Nova Jersey, a cerca de 50 quilômetros de Nova York, a Seleção Brasileira definiu seu quartel-general para a fase de grupos da Copa do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu o The Ridge Hotel para servir como base da delegação durante o início da competição.



O local foi reservado exclusivamente para a equipe brasileira e permanecerá fechado ao público durante o período. Ligado à empresa de telecomunicações Verizon, o complexo tem perfil corporativo e oferece uma estrutura voltada para reuniões, eventos e hospedagem de executivos.



Ao todo, o hotel conta com 171 quartos para hóspedes. Segundo informações do escritório responsável pela reforma do empreendimento, as diárias variam entre 320 e 350 dólares nos quartos individuais e podem chegar a valores entre 400 e 420 dólares nas acomodações com duas camas.



Além da hospedagem, o The Ridge dispõe de 29 salas de reunião, um anfiteatro com capacidade para 84 pessoas e despensas distribuídas pelos andares, abastecidas com lanches, bebidas e café.

Veja:

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Construído em 1995, o hotel passou por um amplo processo de modernização entre 2016 e 2018. O projeto foi assinado pelo escritório de arquitetura Gensler, conhecido por trabalhos em grandes arenas esportivas, como o Rose Bowl Stadium, na Califórnia, e o M&T Bank Stadium, em Baltimore.





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A renovação contemplou espaços como lobby, lounge, biblioteca, academia e áreas destinadas a reuniões e eventos. O conceito arquitetônico buscou valorizar a história e a natureza de Basking Ridge, incorporando materiais como carvalho, bronze envelhecido, latão polido e tapetes confeccionados artesanalmente.



O complexo também abriga um bar e um restaurante comandados por um chef premiado pelo James Beard Award, uma das mais importantes honrarias da gastronomia norte-americana.



Descrito como um ambiente criado para estimular o pensamento estratégico, desafiar métodos convencionais e incentivar soluções inovadoras, o The Ridge foi escolhido pela CBF principalmente por questões logísticas e de segurança. O hotel está localizado a cerca de 30 minutos do MetLife Stadium, palco da estreia brasileira no Mundial, e a apenas 15 minutos do centro de treinamento utilizado pela equipe.



A localização reservada foi considerada um dos fatores decisivos para a escolha. Após uma série de visitas técnicas realizadas pelo Departamento de Seleções da CBF nos Estados Unidos, o local foi aprovado por oferecer as condições ideais de "privacidade, conforto, segurança" para a preparação da equipe durante a competição.