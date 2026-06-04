Vitória encerra 1ª fase do Baiano Sub-20 com campanha arrasadora

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O Esporte Clube Vitória venceu mais uma partida no Campeonato Baiano Sub-20. Em duelo realizado nesta quarta-feira, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador, o Leãozinho aplicou 3 a 0 no Estrela de Março e terminou a primeira fase como líder do Grupo 2.

Os gols do jogo foram marcados por Alejandro Almaraz, Hiago Fernandes e Hiago Moura. Em grande campanha no Baiano, a base rubro-negra teve 88% de aproveitamento na primeira fase, com 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Além disso, a equipe acumulou 49 bolas na rede e média 3,5 gols por jogo.

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Para o duelo válido pela 14ª rodada, o técnico Mário Henrique utilizou a seguinte escalação: Davi Barbosa; Gean, Kauan Coutinho (Ivan Henrique), Cauan Farias e Wanderson (Kauan Vitor); Nico Talero, Luis Aucélio (Faísca) e Alejandro Almaraz (Hiago Moura); Hiago Fernandes (Juninho), Ruan Gabriel (Francisco Emanoel) e Kaio Gomes.

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória sobe para 37 pontos e ocupa 1ª posição do Grupo 2 do Baianão Sub-20. O Leãozinho agora está nas oitavas de final da competição e mira voltar a conquistar a taça que veio pela última vez em 2017

A Fábrica de Talentos volta a jogar contra o Grapiúna, com data base do primeiro jogo, que será disputado no Demetrão, marcada para o dia 13.