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Seleções favoritas a vencer Copa do Mundo tropeçam em amistosos

França e Espanha encararam Costa do Marfim e Iraque, respectivamente, nesta quinta-feira

Gustavo Nascimento
Por
Guela Doue, lateral de Costa Marfim, marcando Kylian Mbappé, atacante francês
Guela Doue, lateral de Costa Marfim, marcando Kylian Mbappé, atacante francês - Foto: Franck Fife | AFP

França e Espanha, duas das seleções consideradas favoritas para a conquista da Copa do Mundo de 2026, tiveram um mau dia nesta quinta-feira, 4, e tropeçaram em seus respectivos jogos de preparação para o torneio. Enquanto a França perdeu por 2 a 1, de virada, para a Costa do Marfim, a Espanha empatou por 1 a 1 com o Iraque.

Os dois jogos foram os penúltimos compromissos para ambas as seleções antes da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

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A França, que estreia no torneio no dia 16 de junho, ainda enfrenta a Inglaterra em amistoso na próxima segunda-feira, 8. Já a Espanha, que estreia na Copa no dia 15 de junho, terá o Peru como adversário também na segunda-feira.

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França perde invencibilidade

Após começar vencendo com gol do jovem Rayan Cherki, do Manchester City, no fim do primeiro tempo, a França deixou o ritmo cair e sofreu a virada na etapa final. O gol de empate dos marfinenses foi marcado por Guéla Doué, irmão mais velho do jovem francês Desiré Doué, estrela do Paris Saint-Germain.

Mesmo nascido em Angers, na França, o lateral escolheu defender o país de origem da família, diferentemente do irmão.

O gol da virada saiu dos pés de Amad Diallo, do Manchester United, nos minutos finais da partida, que sacramentou a primeira derrota da França em quase um ano. O time treinado por Didier Deschamps estava invicto desde a derrota por 3 a 1 contra a Espanha, em 5 de junho de 2025, na semifinal da Liga das Nações.

Atual vice-campeã da competição, os Les Bleus estão no Grupo I da Copa do Mundo de 2026, que ainda conta com Senegal, Iraque e Noruega.

Espanha sem Lamine Yamal

Assim como a França, a Espanha começou ganhando e viu o adversário reagir. Ferran Torres, atacante do Barcelona, abriu o placar para os espanhóis aos 16 minutos, mas o Iraque foi rápido para empatar com gol do lateral-esquerdo Merchas Doski aos 27 minutos.

Imagem ilustrativa da imagem Seleções favoritas a vencer Copa do Mundo tropeçam em amistosos
Foto: Ander Gillenea | AFP

Apesar da pressão espanhola ao longo da partida, o resultado permaneceu inalterado.

O time da Espanha segue sem o jovem Lamine Yamal, seu melhor jogador, que se lesionou na reta final da temporada europeia. A expectativa é que o jogador retorne somente na fase de grupos da Copa do Mundo. A Espanha está no grupo H da competição, que também tem Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita.

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Tags

amistosos copa do mundo espanha frança

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