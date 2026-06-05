Erro no site da FIFA libera ingressos grátis para a Copa do Mundo

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Um erro no sistema de vendas da FIFA fez com que cerca de 60 torcedores conseguissem emitir ingressos gratuitamente para partidas da Copa do Mundo de 2026. Após identificar a falha, a entidade informou que cancelou as reservas emitidas sem cobrança e passou a exigir o pagamento integral das entradas para manter os bilhetes.

Segundo a FIFA, o problema ocorreu durante o processo de checkout da plataforma, quando alguns ingressos foram liberados com valor zerado após uma falha relacionada ao pagamento. Os torcedores afetados foram comunicados oficialmente e receberam prazo para concluir a compra pelo preço correto.

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“A FIFA pode confirmar que aproximadamente 60 torcedores receberam comunicação sobre ingressos disponibilizados gratuitamente (0 USD) devido a um problema anterior de pagamento durante o processo de checkout”, informou a entidade.

Preços exorbitantes

Em março, A Associação Europeia de Torcedores de Futebol (Football Supporters Europe, FSE) apresentou uma ação judicial à Comissão Europeia, contra a FIFA devido aos preços “exorbitantes” dos ingressos da Copa do Mundo de 2026 e por seus procedimentos de compra “opacos e desleais”.

Em conjunto com os ‘Euroconsumidores’, uma organização que defende os direitos dos consumidores, a FSE “apresentou uma denúncia oficial à Comissão Europeia contra a Fifa” por ter “abusado da sua posição de monopólio”, afirmou a associação em um comunicado.

Em dezembro, a associação de torcedores já havia exortado a Fifa a "iniciar uma consulta" para encontrar "uma solução que respeite a tradição, a universalidade e o alcance cultural da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com sedes nos Estados Unidos, Canadá e México. A estreia do Brasil será realizada no dia 13 de junho, em confronto contra a seleção do Marrocos, às 19h.