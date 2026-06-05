FIFA altera protocolo do hino nacional para a Copa do Mundo

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A FIFA anunciou mudanças nos protocolos pré-jogo para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte. Conforme o presidente da entidade esportiva, Gianni Infantino, a principal alteração se refere às tradicionais execuções dos hinos nacionais.

Agora, antes da bola rolar no campeonato mundial, os hinos serão tocados com a presença de todos os jogadores das respectivas seleções, juntando os reservas e titulares. Além disso, os atletas se reunirão em torno do círculo central para a execução dos hinos nacionais

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“Ter todos os jogadores e árbitros se encontrando no círculo central durante os hinos nacionais vai criar um momento de unidade, orgulho e emoção que pertence a todos no time e no estádio. A Copa do Mundo é sobre todos os jogadores e torcedores, e essa nova cerimônia reflete isso” afirmou Infantino nesta quinta-feira, 4.

Mais mudanças e integração

Ainda no pré-jogo, o novo protocolo também prevê a extensão banners gigantes com as bandeiras das seleções que serão estendidos no gramado. Haverá ainda novos elementos visuais, com arco de entrada e o banner no meio-campo.

Nas fases finais do torneio, o ritual vai incorporar fumaça colorida de acordo com a bandeira das nações e fogos de artifício.

A entidade promoveu modificações com o objetivo de integrar todos os torcedores no estádio à cerimônia. Anteriormente as equipes ficavam voltadas apenas a um dos setores de arquibancada para o hino nacional.