Final da Copa do Nordeste: tudo sobre Vitória x Fortaleza

O grande dia chegou! Neste sábado, 6, após 16 longos anos de espera, o torcedor do Esporte Clube Vitória poderá, finalmente, voltar a erguer a taça da Copa do Nordeste e soltar o grito de "é campeão", entalado há tantos anos. O rubro-negro enfrenta o Fortaleza diante da sua torcida, às 16h, no Barradão.

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Onde assistir à final do Nordestão

O duelo decisivo contará com transmissão em cinco plataformas para os torcedores que não poderão acompanhar a partida de perto: TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), TMC (YouTube), SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube). A expectativa é de casa cheia, com o Barradão lotado para a final do Nordestão 2026.

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O que o Vitória precisa para ser campeão



O Leão da Barra venceu o jogo de ida, disputado na última terça-feira, 2, no Estádio Castelão. Com isso, precisa apenas de um empate para conquistar o título da Copa do Nordeste de 2026. Qualquer derrota por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Já o Fortaleza necessita vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça no tempo regulamentar.

Baixas importantes dos dois lados



Para o confronto, ambas as equipes têm desfalques importantes. Do lado rubro-negro, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o capitão Gabriel Baralhas, enquanto Caíque Gonçalves corre contra o tempo para reunir condições de jogo. No Tricolor cearense, Thiago Carpini terá as ausências de Ronald, Rodrigo, Matheus Rossetto e Tomás Cardona. Em contrapartida, Juan Miritello retorna e fica à disposição para a decisão.



Noventa minutos para entrar na história



O título da Copa do Nordeste de 2026 representaria a conquista do pentacampeonato regional para o Vitória, ao menos de acordo com o reconhecimento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube, no entanto, pleiteia o reconhecimento de um sexto título. Para o Fortaleza, a conquista significaria o tetracampeonato da competição.

Título vale milhões aos cofres do campeão



Além do prestígio esportivo, o título do Nordestão também garante uma importante recompensa financeira. O campeão receberá R$ 1 milhão pela conquista, alcançando um total de R$ 5,2 milhões em premiações acumuladas ao longo da competição. O vice-campeão ficará com aproximadamente R$ 4,9 milhões.

Provocação esquenta clima da final



Autor do gol do Fortaleza na partida de terça-feira, 2, o atacante Vitinho afirmou que a equipe cearense foi superior no primeiro confronto e ainda mandou um recado para Jair Ventura, que garantiu que o Vitória não abrirá mão da posse de bola no Barradão, mesmo com a vantagem construída no placar. Segundo o jogador, o Rubro-Negro "não fez nada além de chutões e laterais".





Ficha técnica

Vitória x Fortaleza

Copa do Nordeste – Final (jogo de volta)