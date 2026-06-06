É DECISÃO!
Final da Copa do Nordeste: tudo sobre Vitória x Fortaleza
Apenas um empate separa o Vitória do primeiro título da Copa do Nordeste em 16 anos
O grande dia chegou! Neste sábado, 6, após 16 longos anos de espera, o torcedor do Esporte Clube Vitória poderá, finalmente, voltar a erguer a taça da Copa do Nordeste e soltar o grito de "é campeão", entalado há tantos anos. O rubro-negro enfrenta o Fortaleza diante da sua torcida, às 16h, no Barradão.
Tudo o que você precisa saber sobre a final da Copa do Nordeste:
Onde assistir à final do Nordestão
O duelo decisivo contará com transmissão em cinco plataformas para os torcedores que não poderão acompanhar a partida de perto: TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), TMC (YouTube), SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube). A expectativa é de casa cheia, com o Barradão lotado para a final do Nordestão 2026.
O que o Vitória precisa para ser campeão
O Leão da Barra venceu o jogo de ida, disputado na última terça-feira, 2, no Estádio Castelão. Com isso, precisa apenas de um empate para conquistar o título da Copa do Nordeste de 2026. Qualquer derrota por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Já o Fortaleza necessita vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça no tempo regulamentar.
Baixas importantes dos dois lados
Para o confronto, ambas as equipes têm desfalques importantes. Do lado rubro-negro, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o capitão Gabriel Baralhas, enquanto Caíque Gonçalves corre contra o tempo para reunir condições de jogo. No Tricolor cearense, Thiago Carpini terá as ausências de Ronald, Rodrigo, Matheus Rossetto e Tomás Cardona. Em contrapartida, Juan Miritello retorna e fica à disposição para a decisão.
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Noventa minutos para entrar na história
O título da Copa do Nordeste de 2026 representaria a conquista do pentacampeonato regional para o Vitória, ao menos de acordo com o reconhecimento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube, no entanto, pleiteia o reconhecimento de um sexto título. Para o Fortaleza, a conquista significaria o tetracampeonato da competição.
Título vale milhões aos cofres do campeão
Além do prestígio esportivo, o título do Nordestão também garante uma importante recompensa financeira. O campeão receberá R$ 1 milhão pela conquista, alcançando um total de R$ 5,2 milhões em premiações acumuladas ao longo da competição. O vice-campeão ficará com aproximadamente R$ 4,9 milhões.
Provocação esquenta clima da final
Autor do gol do Fortaleza na partida de terça-feira, 2, o atacante Vitinho afirmou que a equipe cearense foi superior no primeiro confronto e ainda mandou um recado para Jair Ventura, que garantiu que o Vitória não abrirá mão da posse de bola no Barradão, mesmo com a vantagem construída no placar. Segundo o jogador, o Rubro-Negro "não fez nada além de chutões e laterais".
Ficha técnica
Vitória x Fortaleza
Copa do Nordeste – Final (jogo de volta)
- Local: Barradão
- Data: 6/6/2026 (sábado)
- Horário: 16h
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
- Onde assistir: TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), TMC (YouTube), SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube).