Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

É DECISÃO!

Final da Copa do Nordeste: tudo sobre Vitória x Fortaleza

Apenas um empate separa o Vitória do primeiro título da Copa do Nordeste em 16 anos

Téo Mazzoni
Por
Vitória x Fortaleza: veja tudo sobre a final da Copa do Nordeste
Vitória x Fortaleza: veja tudo sobre a final da Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O grande dia chegou! Neste sábado, 6, após 16 longos anos de espera, o torcedor do Esporte Clube Vitória poderá, finalmente, voltar a erguer a taça da Copa do Nordeste e soltar o grito de "é campeão", entalado há tantos anos. O rubro-negro enfrenta o Fortaleza diante da sua torcida, às 16h, no Barradão.

Tudo o que você precisa saber sobre a final da Copa do Nordeste:

Onde assistir à final do Nordestão

O duelo decisivo contará com transmissão em cinco plataformas para os torcedores que não poderão acompanhar a partida de perto: TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), TMC (YouTube), SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube). A expectativa é de casa cheia, com o Barradão lotado para a final do Nordestão 2026.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O que o Vitória precisa para ser campeão


O Leão da Barra venceu o jogo de ida, disputado na última terça-feira, 2, no Estádio Castelão. Com isso, precisa apenas de um empate para conquistar o título da Copa do Nordeste de 2026. Qualquer derrota por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Já o Fortaleza necessita vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça no tempo regulamentar.

Baixas importantes dos dois lados


Para o confronto, ambas as equipes têm desfalques importantes. Do lado rubro-negro, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o capitão Gabriel Baralhas, enquanto Caíque Gonçalves corre contra o tempo para reunir condições de jogo. No Tricolor cearense, Thiago Carpini terá as ausências de Ronald, Rodrigo, Matheus Rossetto e Tomás Cardona. Em contrapartida, Juan Miritello retorna e fica à disposição para a decisão.

Leia Também:

COPA DO NORDESTE

Vitória x Fortaleza: veja a previsão do tempo para a final no Barradão
Vitória x Fortaleza: veja a previsão do tempo para a final no Barradão imagem

E.C.VITÓRIA

Comprado pelo Vitória, Renê prega foco na final e avalia evolução
Comprado pelo Vitória, Renê prega foco na final e avalia evolução imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória anuncia compra definitiva do atacante Renê
Vitória anuncia compra definitiva do atacante Renê imagem

Noventa minutos para entrar na história


O título da Copa do Nordeste de 2026 representaria a conquista do pentacampeonato regional para o Vitória, ao menos de acordo com o reconhecimento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube, no entanto, pleiteia o reconhecimento de um sexto título. Para o Fortaleza, a conquista significaria o tetracampeonato da competição.

Título vale milhões aos cofres do campeão


Além do prestígio esportivo, o título do Nordestão também garante uma importante recompensa financeira. O campeão receberá R$ 1 milhão pela conquista, alcançando um total de R$ 5,2 milhões em premiações acumuladas ao longo da competição. O vice-campeão ficará com aproximadamente R$ 4,9 milhões.

Provocação esquenta clima da final


Autor do gol do Fortaleza na partida de terça-feira, 2, o atacante Vitinho afirmou que a equipe cearense foi superior no primeiro confronto e ainda mandou um recado para Jair Ventura, que garantiu que o Vitória não abrirá mão da posse de bola no Barradão, mesmo com a vantagem construída no placar. Segundo o jogador, o Rubro-Negro "não fez nada além de chutões e laterais".

Ficha técnica

Vitória x Fortaleza

Copa do Nordeste – Final (jogo de volta)
  • Local: Barradão
  • Data: 6/6/2026 (sábado)
  • Horário: 16h
  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
  • Onde assistir: TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), TMC (YouTube), SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Copa do Nordeste esporte clube vitória fortaleza

Relacionadas

Mais lidas