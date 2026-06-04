Atleta do Fortaleza critica atuação do Vitória: "Só chutão e lateral"

Com uma mão na taça após vencer por 2 a 1 no jogo de ida das finais, o Esporte Clube Vitória nunca esteve tão próximo de ser campeão da Copa do Nordeste nos últimos 16 anos. Um jogador do Fortaleza, no entanto, não viu o Leão da Barra apresentar grande superioridade na Arena Castelão.

Autor do gol do Fortaleza na partida de terça, 2, Vitinho afirmou que o time cearense foi melhor no primeiro duelo e mandou recado para o técnico Jair Ventura, que garantiu que sua equipe não abriria mão da posse de bola no Barradão, mesmo com a vantagem no placar. Segundo o atacante, o Vitória "não fez nada além de chutões e laterais".

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"É meio estranho ele [Jair Ventura] falar isso, porque o jogo na nossa casa, a gente dominou. Tivemos maior posse de bola, mais finalizações, eles não fazem nada mais do que dar chutão e bater lateral. No jogo lá, a gente vai pressionar e conseguir impor o nosso jogo. Vamos tentar, ao máximo, dar alegria para o nosso torcedor. É o mais importante para a gente e para o clube, o título da Copa do Nordeste", garantiu.

Vitinho chegou a reconhecer a qualidade do Rubro-Negro em outra fala na mesma coletiva, mas deixou claro que acredita na remontada do Tricolor do Pici. Para o camisa 11, é totalmente possível buscar a virada no agregado e levantar a taça em Salvador.

"O Vitória é um grande time, de Série A, mas, quando entra em campo, são 11 contra 11. É um jogo que pode ser definido nos detalhes. Está todo mundo junto, acreditando que a gente pode ser campeão, que pode dar o nosso melhor, caprichar mais nas finalizações para conseguir sair com o título", avaliou Vitinho.

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais do Nordestão, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, precisando apenas de um empate para confirmar o título regional.

O Fortaleza, por outro lado, precisa vencer por uma diferença de dois gols para ser campeão do nordeste. Uma vitória simples dos cearenses leva a disputa para as penalidades.