E.C.VITÓRIA
Diego Tarzia pode alcançar marca inédita no Vitória em 2026; veja qual
Argentino foi destaque nos últimos quatro jogos do Leão da Barra
Mesmo não sendo titular nessas ocasiões, Diego Tarzia foi um dos principais destaques do Esporte Clube Vitória nas últimas quatro partidas, participando diretamente de gols em todos esses jogos. O argentino tem a chance de conseguir uma marca inédita no elenco rubro-negro de 2026.
Caso marque gols ou dê assistências na partida de volta contra o Fortaleza, pelas finais da Copa do Nordeste, Tarzia chegaria ao quinto jogo consecutivo participando diretamente de bolas na rede. Nenhum atleta do Vitória conseguiu essa sequência na atual temporada.
Ao enfrentar Internacional, ABC, Santos e Fortaleza, o meia-esquerda de 23 anos marcou dois gols e deu duas assistências. Um desses tentos, inclusive, decidiu o jogo de ida contra os cearenses e colocou o Leão em vantagem na disputa pelo título regional.
Quem mais se aproximou desses números foi o atacante Erick, que participou seguidamente de gols contra Confiança, Coritiba, Ceará e Flamengo, mas teve sua sequência interrompida na derrota para o Red Bull Bragantino.
Leia Também:
Diego Tarzia nos últimos quatro jogos
- Gol vs Internacional
- Assistência vs ABC
- Assistência vs Santos
- Gol vs Fortaleza
Agora é no Santuário!
O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais da Copa do Nordeste, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, precisando apenas de um empate para confirmar o título regional.
Diego Tarzia terá a oportunidade de chegar ao quinto jogo seguido com gol ou assistência. No total da temporada, o argentinou marcou quatro vezes e serviu seus companheiros em outras duas.