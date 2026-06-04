Diego Tarzia pode alcançar marca inédita no Vitória em 2026; veja qual

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Mesmo não sendo titular nessas ocasiões, Diego Tarzia foi um dos principais destaques do Esporte Clube Vitória nas últimas quatro partidas, participando diretamente de gols em todos esses jogos. O argentino tem a chance de conseguir uma marca inédita no elenco rubro-negro de 2026.

Caso marque gols ou dê assistências na partida de volta contra o Fortaleza, pelas finais da Copa do Nordeste, Tarzia chegaria ao quinto jogo consecutivo participando diretamente de bolas na rede. Nenhum atleta do Vitória conseguiu essa sequência na atual temporada.

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Ao enfrentar Internacional, ABC, Santos e Fortaleza, o meia-esquerda de 23 anos marcou dois gols e deu duas assistências. Um desses tentos, inclusive, decidiu o jogo de ida contra os cearenses e colocou o Leão em vantagem na disputa pelo título regional.

Quem mais se aproximou desses números foi o atacante Erick, que participou seguidamente de gols contra Confiança, Coritiba, Ceará e Flamengo, mas teve sua sequência interrompida na derrota para o Red Bull Bragantino.

Diego Tarzia nos últimos quatro jogos

Gol vs Internacional

Assistência vs ABC

Assistência vs Santos

Gol vs Fortaleza

Diego Tarzia - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no próximo sábado, 6, às 16h, pelo jogo de volta das finais da Copa do Nordeste, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, precisando apenas de um empate para confirmar o título regional.

Diego Tarzia terá a oportunidade de chegar ao quinto jogo seguido com gol ou assistência. No total da temporada, o argentinou marcou quatro vezes e serviu seus companheiros em outras duas.