Reserva de luxo, Diego Tarzia marca golaço e vira herói no Vitória

Autor do golaço que garantiu o resultado positivo de 2 a 1 para o Esporte Clube Vitória sobre o Fortaleza, nesta terça-feira, 2, pelo jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, o argentino Diego Tarzia segue se destacando como reserva 'de luxo' do Leão.

Tarzia entrou já aos 40 minutos do segundo tempo, pouco antes de marcar aos 48, com linda batida de fora da área. O meia concedeu entrevista depois do apito final e enalteceu principalmente a torcida rubro-negra.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Uma vitória muito importante. Agora temos um jogo de volta em casa, com a nossa torcida, nossa força. Estou muito feliz pelo equipe e também agradeço aos torcedores que vieram hoje. Onde nós vamos, eles sempre estão. A equipe sente o apoio dos torcedores. Então, isso tudo foi para eles", disse à TV Aratu.

Depois de balançar as redes, Tarzia fez sua clássica comemoração com um sinal de telefone no ouvido. Isso desencadeou uma reação negativa dos atletas cearenses, que partiram pra cima do argentino. Ele garantiu que não desrespeitou a torcida adversária.

"Estava falando com o Brítez [zagueiro do Fortaleza], porque minha comemoração é assim em todos os jogos. Não sei se a torcida deles entendeu mal, por isso pedi perdão a eles. É minha comemoração há três anos. Não foi nada contra eles, sempre com respeito. Eu trato de jogar sempre com respeito ao rival", finalizou.

Agora é no Santuário!

O Vitória recebe o Fortaleza no sábado, 6, às 16h, pelo duelo de volta das finais do Nordestão, no Barradão, em Salvador. O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para confirmar o título regional.