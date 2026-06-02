Vitória atinge marca importante com convocações de joias da base

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A divisão de base do Esporte Clube Vitória atingiu uma marca importante. Ao longo da temporada de 2026, o clube teve seis jogadores convocados para seleções nacionais e internacionais em diferentes categorias.

O meia Luís Guilherme, o goleiro Samuel e o zagueiro Sandro foram para a Seleção Brasileira Sub-15, enquanto o zagueiro Geovane atuou na equipe Sub-16 do Brasil. Já o lateral-esquerdo Cauan Henrique foi lembrado na lista do Sub-17.

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Além disso, o Vitória não foi representado por suas promessas somente na seleção nacional. O meio-campista Isai Gutiérrez recebeu convocação para defender a Seleção Boliviana Sub-16.

Base do Vitória na Copa do Mundo

Recentemente, um levantamento feito pelo perfil Foot Quadros apontou o Vitória como o time nordestino com mais revelações da base a serem convocados pela Seleção Brasileira para Copas do Mundo.

Responsável por formar nomes importantes, o Rubro-Negro teve 11 atletas de sua base atuando em Mundiais: Bebeto, Dida, Júnior Nagata, Vampeta, David Luiz e Hulk.