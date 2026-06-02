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FÁBRICA DE TALENTOS

Vitória atinge marca importante com convocações de joias da base

Leão da Barra foi representado por suas promessas em seleções de diferentes categorias

João Grassi
Por
Vitória teve seis jogadores convocados para seleções de base em 2026
Vitória teve seis jogadores convocados para seleções de base em 2026 - Foto: Divulgação | EC Vitória

A divisão de base do Esporte Clube Vitória atingiu uma marca importante. Ao longo da temporada de 2026, o clube teve seis jogadores convocados para seleções nacionais e internacionais em diferentes categorias.

O meia Luís Guilherme, o goleiro Samuel e o zagueiro Sandro foram para a Seleção Brasileira Sub-15, enquanto o zagueiro Geovane atuou na equipe Sub-16 do Brasil. Já o lateral-esquerdo Cauan Henrique foi lembrado na lista do Sub-17.

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Além disso, o Vitória não foi representado por suas promessas somente na seleção nacional. O meio-campista Isai Gutiérrez recebeu convocação para defender a Seleção Boliviana Sub-16.

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Base do Vitória na Copa do Mundo

Recentemente, um levantamento feito pelo perfil Foot Quadros apontou o Vitória como o time nordestino com mais revelações da base a serem convocados pela Seleção Brasileira para Copas do Mundo.

Responsável por formar nomes importantes, o Rubro-Negro teve 11 atletas de sua base atuando em Mundiais: Bebeto, Dida, Júnior Nagata, Vampeta, David Luiz e Hulk.

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