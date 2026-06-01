Vitória lucra R$ 12 milhões após venda de joia da base na Europa

O Esporte Clube Vitória vai receber o valor significativo de R$ 12 milhões pela venda de uma das joias de suas divisões de base. O atacante Alisson Santos, de 23 anos, foi comprado em definitivo pelo Napoli, clube que defende atualmente e é destaque na Itália.

De acordo com o jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano, o Napoli adquiriu Alisson em definitivo nesta segunda-feira, 1º. O valor total da transação é de 16 milhões de euros (R$ 93.528.000 na cotação atual).

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Devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o Vitória já teria direito a uma parcela da transferência por ser o clube formador, mas, além disso, o Leão manteve 10% dos direitos econômicos do atleta.

Ao portal A TARDE, o presidente Fábio Mota detalhou que 13% do montante pertenceria ao Rubro-Negro, valores que giram em torno de R$ 12,15 milhões.

🚨🇧🇷 Napoli have triggered €16m buy option clause today for Alisson Santos. All done and sealed.



Never in doubt but now 100% completed as Sporting have been informed earlier today.



🎥 https://t.co/BXfZViN6kh pic.twitter.com/AoooF209Or — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Salto digno de cinema

Alisson chegou ao time profissional do Vitória durante tempos difíceis, em temporada marcada pelo rebaixamento à Terceira Divisão (2021). Com relação desgastada após atuações ruins e impaciência da torcida, o jogador foi emprestado ao Náutico, onde protagonizou passagem apagada em 2023.

O primeiro ano de destaque aconteceu no Figueirense, quando chamou a atenção do Leiria, clube da segunda divisão de Portugal, após marcar seis gols em 23 jogos pelo Alvinegro. Com mais seis tentos em 18 partidas, Alisson Santos se transferiu ao campeão português Sporting, por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões à época).

Depois de uma passagem com 31 jogos e três gols pelo Sporting, onde era considerado importante especialmente saindo do banco de reservas, Alisson chamou atenção no mundo do futebol ao emplacar boas atuações na Liga dos Campeões da UEFA.

Em fevereiro deste ano, o cria da Fábrica de Talentos foi anunciado pelo Napoli, que pagou 3 milhões de euros para contar com ele inicialmente por empréstimo. O atacante vive bom início de trajetória e acumula quatro gols em 14 jogos.