Fortaleza terá desfalque importante contra o Vitória na ida das finais

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Adversário do Esporte Clube Vitória nas finais da Copa do Nordeste, o Fortaleza não terá seu vice-artilheiro da temporada disponível para o duelo de ida na capital cearense. O argentino Juan Miritello, de 27 anos, está fora do jogo desta terça-feira, 2.

Miritello foi expulso na partida de volta das semifinais contra o Sport, na Ilha do Retiro, que garantiu a classificação do Fortaleza após vitória de 2 a 0. O atacante foi advertido com dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho. Por isso, cumpre suspensão automática.

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Diante do desfalque do camisa 9, o técnico Thiago Carpini, ex-Vitória, deve escalar seu trio ofensivo com o também argentino Tomás Pochettino na armação das jogadas, além de uma dupla de ataque formada por Vitinho e Luiz Fernando.

Juan Miritello acumula 19 jogos e sete bolas na rede pelo time cearense, sendo três delas no Nordestão. O centroavante só marcou menos gols em 2026 do que Vitinho no elenco tricolor, que anotou um a mais.

Fortaleza x Vitória

Fortaleza e Vitória se enfrentam às 21h desta terça, pela partida de ida das finais da Copa do Nordeste. O jogo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.