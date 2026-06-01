E.C.VITÓRIA
Vitória pode ser hexa da Copa do Nordeste? Entenda entrave com a CBF
Leão da Barra é finalista da competição em 2026
Finalista após 16 anos de ausência, o Esporte Clube Vitória busca superar o Fortaleza e encerrar longo jejum na Copa do Nordeste. Com a possibilidade de levantar a taça, a discussão sobre a quantidade de títulos do Leão da Barra volta à tona: quatro ou cinco?
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhece quatro conquistas do Vitória no Nordestão: 1997, 1999, 2003 e 2010. O clube baiano, no entanto, garante ser pentacampeão e se autointitula como "Maior campeão do Nordeste" em suas redes sociais.
Campeão da Taça José Américo de Almeida Filho de 1976, o Rubro-Negro disputou a competição junto com 10 outros clubes nordestinos: ABC, América-RN (outro finalista), Botafogo-PB, Confiança, CSA, Fluminense-BA, Treze, Sergipe, Sport e Ypiranga-BA. O Volta Redonda, do Rio de Janeiro, também participou.
A conquista, inclusive, chegou a ser considerada como título de Copa do Nordeste entre 2012 e 2017, através de um guia que foi divulgado pela CBF.
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Pedido de reconhecimento
Em ação realizada em conjunto com o Náutico, no ano de 2021, o Vitória solicitou que a CBF reconhecesse os demais títulos nordestinos que vieram antes de 1994. O então presidente Paulo Carneiro chegou a se reunir com diretores da entidade, no Rio de Janeiro.
Caso faça o reconhecimento das competições, a CBF tornaria o Náutico, que nunca venceu o Nordestão, como pentacampeão. O Timbu reivindica a ofialização da Copa Norte, certame disputado em paralelo à Taça Brasil, o Torneio Pentagonal dos Campeões do Norte-Nordeste e o Torneio dos Campeões do Norte-Nordeste.
O Vitória, caso levante a taça em 2026, confirmaria o hexacampeonato com a possível adição do novo título e da antiga Taça José Américo. Considerado pela entidade como o maior campeão do nordeste, o Bahia passaria de cinco para nove troféus.
Outras equipes que seriam beneficiadas são América-RN, CRB, Ceará, Fortaleza, Santa Cruz, Sport e Ypiranga-BA.
Fábio Mota garante hexa do Vitória
Após a confirmação da classifição do Leão da Barra à grande final da Copa do Nordeste, o presidente Fábio Mota reforçou que o clube briga pelo sexto título. De acordo com o dirigente, o processo de reconhecimento pode sair a "qualquer hora".
“É muita alegria voltar à final da Copa do Nordeste, esperamos muito ganhar esse hexa. Para a gente é hexa. O processo do penta está tramitando na CBF, qualquer hora sai. Vamos ser hexa igual ao Brasil”, garantiu Mota à TV Aratu.