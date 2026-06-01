Vitória pode ser hexa da Copa do Nordeste? Entenda entrave com a CBF

Siga o A TARDE no Google

Finalista após 16 anos de ausência, o Esporte Clube Vitória busca superar o Fortaleza e encerrar longo jejum na Copa do Nordeste. Com a possibilidade de levantar a taça, a discussão sobre a quantidade de títulos do Leão da Barra volta à tona: quatro ou cinco?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhece quatro conquistas do Vitória no Nordestão: 1997, 1999, 2003 e 2010. O clube baiano, no entanto, garante ser pentacampeão e se autointitula como "Maior campeão do Nordeste" em suas redes sociais.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Campeão da Taça José Américo de Almeida Filho de 1976, o Rubro-Negro disputou a competição junto com 10 outros clubes nordestinos: ABC, América-RN (outro finalista), Botafogo-PB, Confiança, CSA, Fluminense-BA, Treze, Sergipe, Sport e Ypiranga-BA. O Volta Redonda, do Rio de Janeiro, também participou.

A conquista, inclusive, chegou a ser considerada como título de Copa do Nordeste entre 2012 e 2017, através de um guia que foi divulgado pela CBF.

Pedido de reconhecimento

Em ação realizada em conjunto com o Náutico, no ano de 2021, o Vitória solicitou que a CBF reconhecesse os demais títulos nordestinos que vieram antes de 1994. O então presidente Paulo Carneiro chegou a se reunir com diretores da entidade, no Rio de Janeiro.

Caso faça o reconhecimento das competições, a CBF tornaria o Náutico, que nunca venceu o Nordestão, como pentacampeão. O Timbu reivindica a ofialização da Copa Norte, certame disputado em paralelo à Taça Brasil, o Torneio Pentagonal dos Campeões do Norte-Nordeste e o Torneio dos Campeões do Norte-Nordeste.

O Vitória, caso levante a taça em 2026, confirmaria o hexacampeonato com a possível adição do novo título e da antiga Taça José Américo. Considerado pela entidade como o maior campeão do nordeste, o Bahia passaria de cinco para nove troféus.

Outras equipes que seriam beneficiadas são América-RN, CRB, Ceará, Fortaleza, Santa Cruz, Sport e Ypiranga-BA.

Vitória campeão do Nordeste pela última vez, em 2010 - Foto: Reprodução | YouTube

Fábio Mota garante hexa do Vitória

Após a confirmação da classifição do Leão da Barra à grande final da Copa do Nordeste, o presidente Fábio Mota reforçou que o clube briga pelo sexto título. De acordo com o dirigente, o processo de reconhecimento pode sair a "qualquer hora".

“É muita alegria voltar à final da Copa do Nordeste, esperamos muito ganhar esse hexa. Para a gente é hexa. O processo do penta está tramitando na CBF, qualquer hora sai. Vamos ser hexa igual ao Brasil”, garantiu Mota à TV Aratu.