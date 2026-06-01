Carrasco, Vitória venceu o Fortaleza no Castelão nos últimos dois anos

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Em busca do pentacampeonato da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória terá o Fortaleza como adversário na grande final de 2026. Com o primeiro jogo marcado para esta terça-feira, 2, às 21h, na Arena Castelão, o Rubro-Negro retorna a um estádio onde acumula boas lembranças recentes.

Nas últimas edições do Nordestão, o Vitória saiu vencedor nas duas oportunidades que visitou o Fortaleza na capital cearense. Em 2024, bateu os donos da casa por 1 a 0 com gol de Matheuzinho, enquanto no ano seguinte venceu por 2 a 1, com tentos anotados por Mosquito e Baralhas.

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Além de Baralhas e Matheuzinho, outros oito atletas que estiveram na última vitória conquistada no Castelão seguem no atual elenco: Lucas Arcanjo, Gabriel Vasconcelos, Neris, Jamerson, Claudinho, Ronald, Fabri e Edu, que está lesionado. O técnico era Thiago Carpini, que hoje comanda justamente o Fortaleza.

Além deles, o atacante Marinho, de volta ao clube baiano em 2026, esteve em campo naquela ocasião, mas também defendendo o adversário.

Retrospecto

Considerando todos os duelos disputados contra o Fortaleza como visitante, o Rubro-Negro carrega histórico de equilíbrio. São oito derrotas, cinco vitórias e dois empates, com 15 gol marcados e 25 sofridos.

O último encontro entre as equipes no Castelão foi melhor para os cearenses, que venceram por 2 a 0 pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Baralhas marcou gol no Castelão em 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fortaleza vs Vitória no Ceará