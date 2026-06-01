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E.C.VITÓRIA

Final do Nordestão: Vitória reabre vagas canceladas de check-in

Leão da Barra enfrenta o Fortaleza na decisão regional

João Grassi
Por
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Os associados do Esporte Clube Vitória terão novas oportunidades de garantirem presença no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, no próximo sábado, 6, diante do Fortaleza. Os check-ins cancelados do Sou Mais Vitória (SMV) serão novamente disponibilizados.

De acordo com o Vitória, a medida foi adotada para atender à alta demanda de ingressos para o duelo com os cearenses. As vagas serão reabertas automaticamente enquanto forem sendo realizados cancelamentos e, consequentemente, liberações no sistema do programa de sócios.

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"Para acompanhar a alta procura pelos ingressos, os check-ins cancelados pelos sócios serão disponibilizados novamente, conforme a disponibilidade de vagas em cada setor", comunicou o Leão da Barra.

A comercialização das entradas para o público geral também dependerá do período de check-in dos sócios. Os torcedores não sócios tendem a ocupar lugares que não forem utilizados pelos associados, além dos cancelamentos.

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Vitória x Fortaleza

Antes da decisão no Barradão, o Vitória encara o Fortaleza inicialmente nesta terça-feira, 2, às 21h, na Arena Castelão, na capital cearense.

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