Final do Nordestão: Vitória reabre vagas canceladas de check-in

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Os associados do Esporte Clube Vitória terão novas oportunidades de garantirem presença no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, no próximo sábado, 6, diante do Fortaleza. Os check-ins cancelados do Sou Mais Vitória (SMV) serão novamente disponibilizados.

De acordo com o Vitória, a medida foi adotada para atender à alta demanda de ingressos para o duelo com os cearenses. As vagas serão reabertas automaticamente enquanto forem sendo realizados cancelamentos e, consequentemente, liberações no sistema do programa de sócios.

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"Para acompanhar a alta procura pelos ingressos, os check-ins cancelados pelos sócios serão disponibilizados novamente, conforme a disponibilidade de vagas em cada setor", comunicou o Leão da Barra.

A comercialização das entradas para o público geral também dependerá do período de check-in dos sócios. Os torcedores não sócios tendem a ocupar lugares que não forem utilizados pelos associados, além dos cancelamentos.

Vitória x Fortaleza

Antes da decisão no Barradão, o Vitória encara o Fortaleza inicialmente nesta terça-feira, 2, às 21h, na Arena Castelão, na capital cearense.