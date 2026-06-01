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Gabigol será denunciado no STJD por gesto obsceno contra o Vitória

Atacante do Santos será enquadrado no artigo 258 do CBJD após expulsão diante do Leão

Redação
Por Redação
Gabigol será denunciado pelo STJD após gesto obsceno em jogo do Santos contra o Vitória
Gabigol será denunciado pelo STJD após gesto obsceno em jogo do Santos contra o Vitória - Foto: Reprodução / Sportv

O atacante Gabigol será denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por gesto obsceno. Fontes confirmaram que a denúncia deve ser encaminhada nos próximos dias.

O episódio ocorreu durante a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Vitória, neste sábado, 30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do terceiro gol santista, Gabigol chegou a levar a mão à boca em gesto pedindo silêncio em direção a um torcedor, logo após a comemoração. Em seguida, o atacante fez um gesto considerado obsceno em direção às arquibancadas.

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A arbitragem de vídeo revisou a jogada e chamou o árbitro de campo, Rafael Klein, para analisar o lance. Após a revisão, o juiz decidiu pela expulsão direta do atacante.

O jogador será enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a seis jogos por “qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

Recentemente, os jogadores André e Allan, do Corinthians, foram punidos pelo mesmo tipo de gesto.

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Pedido de desculpas

Após a partida, o técnico do Santos, Cuca, comentou a expulsão de Gabigol na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória. O treinador afirmou que o atacante pediu desculpas ao elenco após o episódio ocorrido na Vila Belmiro.

"Não posso julgá-lo publicamente. Preciso ver o lance na TV. Só sei o que me falaram, mas ele errou, sabe que errou e pediu desculpas ao pessoal. Ele estava bem no jogo, mas vinha sendo xingado insistentemente por um torcedor. Naquele momento, desabafou. Não pode. O torcedor pode desabafar; o atleta, não. Acabou sendo expulso. Por sorte, e com muito sacrifício, conseguimos manter o 3 a 1. Se o adversário fizesse mais um gol, poderíamos ficar em xeque na partida e também na luta contra o rebaixamento", disse Cuca em coletiva de imprensa.

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Gabigol santos vitória

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