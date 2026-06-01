Gabigol será denunciado no STJD por gesto obsceno contra o Vitória

O atacante Gabigol será denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por gesto obsceno. Fontes confirmaram que a denúncia deve ser encaminhada nos próximos dias.



O episódio ocorreu durante a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Vitória, neste sábado, 30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do terceiro gol santista, Gabigol chegou a levar a mão à boca em gesto pedindo silêncio em direção a um torcedor, logo após a comemoração. Em seguida, o atacante fez um gesto considerado obsceno em direção às arquibancadas.





A arbitragem de vídeo revisou a jogada e chamou o árbitro de campo, Rafael Klein, para analisar o lance. Após a revisão, o juiz decidiu pela expulsão direta do atacante.



O jogador será enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a seis jogos por “qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.



Recentemente, os jogadores André e Allan, do Corinthians, foram punidos pelo mesmo tipo de gesto.

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Pedido de desculpas

Após a partida, o técnico do Santos, Cuca, comentou a expulsão de Gabigol na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória. O treinador afirmou que o atacante pediu desculpas ao elenco após o episódio ocorrido na Vila Belmiro.

"Não posso julgá-lo publicamente. Preciso ver o lance na TV. Só sei o que me falaram, mas ele errou, sabe que errou e pediu desculpas ao pessoal. Ele estava bem no jogo, mas vinha sendo xingado insistentemente por um torcedor. Naquele momento, desabafou. Não pode. O torcedor pode desabafar; o atleta, não. Acabou sendo expulso. Por sorte, e com muito sacrifício, conseguimos manter o 3 a 1. Se o adversário fizesse mais um gol, poderíamos ficar em xeque na partida e também na luta contra o rebaixamento", disse Cuca em coletiva de imprensa.