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"RESPEITO"

Vini Jr. defende Virginia após ofensas à blogueira em jogo do Brasil

Influenciadora foi alvo de xingamentos durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá

Redação
Por Redação
Vini Jr. se manifestou após Virginia Fonseca ser alvo de xingamentos durante o amistoso da Seleção Brasileira no Maracanã.
Vini Jr. se manifestou após Virginia Fonseca ser alvo de xingamentos durante o amistoso da Seleção Brasileira no Maracanã. - Foto: Reprodução redes sociais

O atacante Vinícius Júnior utilizou as redes sociais para sair em defesa de sua ex-namorada, Virginia Fonseca, após ela ser alvo de ofensas durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá por 6 a 2, no último domingo, 31, no Maracanã.

A influenciadora acompanhava a partida das arquibancadas quando foi hostilizada por parte dos torcedores. Os xingamentos ocorreram logo após Vinícius Júnior balançar as redes no amistoso, com gritos direcionados à ex-companheira.

Diante da repercussão do episódio, o camisa 7 da Seleção se manifestou por meio de uma publicação no Instagram. Na mensagem, o atacante pediu respeito à influenciadora e destacou que, apesar do fim do relacionamento, ambos mantêm uma relação cordial.

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"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa", escreveu ele ao compartilhar uma foto da ex-namorada.

O relacionamento entre Vinícius Júnior e Virginia Fonseca chegou ao fim em 15 de maio, após pouco mais de cinco meses. Na ocasião, surgiram rumores de que o término teria sido motivado por uma suposta traição do jogador. No entanto, o atacante não comentou publicamente as especulações envolvendo o encerramento da relação.

A manifestação do atleta ocorreu poucas horas após o amistoso e repercutiu entre torcedores e seguidores do casal, especialmente pelo pedido para que a influenciadora não fosse alvo de ataques durante os compromissos da Seleção Brasileira.

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Tags

seleção brasileira vinicius junior Virginia Fonseca

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