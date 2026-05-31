Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Virginia Fonseca é alvo de ataques da torcida no Maracanã; veja vídeo

Episódio ocorreu após gol de Vini Jr. no amistoso

Agatha Victoria Reis
Por
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Reprodução| Redes sociais

Durante o amistoso entre Brasil e Panamá, na noite deste domingo, 31, Virginia Fonseca foi alvo de xingamentos por parte da torcida presente no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As manifestações ocorreram após um gol marcado por Vini Jr. logo no início da partida. Nas redes sociais, vídeos mostram torcedores entoando o coro: “Ei, Virginia, vai tomar no c*”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As imagens rapidamente repercutiram e dividiram opiniões entre os internautas.

Leia Também:

INUSITADO

Astrid Fontenelle vai parar no hospital após engolir espinha de peixe
Astrid Fontenelle vai parar no hospital após engolir espinha de peixe imagem

ENTRETENIMENTO

Gisele Bündchen derruba mansão de R$ 73 milhões e motivo chama atenção
Gisele Bündchen derruba mansão de R$ 73 milhões e motivo chama atenção imagem

ENTRETENIMENTO

Marvvila realiza cirurgia para tirar sexto dedo: "Tchau sem vergonha"
Marvvila realiza cirurgia para tirar sexto dedo: "Tchau sem vergonha" imagem

“Ela que foi traída e ainda é xingada. O Brasil é uma piada mesmo”, comentou um usuário. Já outro apoiou as manifestações: “Todo xingamento para essa trambiqueira é pouco”.

Até o momento, Virginia não se pronunciou sobre o episódio.

Veja vídeos:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por 365Scores Brasil 🇧🇷 (@365scoresbr)

Término de Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2026, após sete meses juntos. A influenciadora comunicou a separação por meio das redes sociais, afirmando que “certas coisas são inegociáveis” e que decidiu encerrar o namoro ao perceber que a relação já não fazia mais sentido.

O término gerou grande repercussão nas redes sociais e deu origem a especulações sobre possíveis traições e desentendimentos familiares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

entretenimento esportes

Relacionadas

Mais lidas