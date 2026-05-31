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Virginia Fonseca é alvo de ataques da torcida no Maracanã; veja vídeo
Episódio ocorreu após gol de Vini Jr. no amistoso
Durante o amistoso entre Brasil e Panamá, na noite deste domingo, 31, Virginia Fonseca foi alvo de xingamentos por parte da torcida presente no Maracanã, no Rio de Janeiro.
As manifestações ocorreram após um gol marcado por Vini Jr. logo no início da partida. Nas redes sociais, vídeos mostram torcedores entoando o coro: “Ei, Virginia, vai tomar no c*”.
As imagens rapidamente repercutiram e dividiram opiniões entre os internautas.
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“Ela que foi traída e ainda é xingada. O Brasil é uma piada mesmo”, comentou um usuário. Já outro apoiou as manifestações: “Todo xingamento para essa trambiqueira é pouco”.
Até o momento, Virginia não se pronunciou sobre o episódio.
Veja vídeos:
Virgínia Fonseca é xingada no Maracanã após gol de Vini Jr. pic.twitter.com/I8DXU0iJaf— Central Reality (@centralreality) May 31, 2026
Término de Virginia e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2026, após sete meses juntos. A influenciadora comunicou a separação por meio das redes sociais, afirmando que “certas coisas são inegociáveis” e que decidiu encerrar o namoro ao perceber que a relação já não fazia mais sentido.
O término gerou grande repercussão nas redes sociais e deu origem a especulações sobre possíveis traições e desentendimentos familiares.