Gisele Bündchen derruba mansão de R$ 73 milhões e motivo chama atenção

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Nem mesmo uma mansão avaliada em cerca de R$ 73 milhões escapou dos planos de expansão de Gisele Bündchen. A modelo brasileira decidiu demolir uma propriedade vizinha à residência onde vive em Miami, nos Estados Unidos, para ampliar o espaço da casa que divide com a família.

Imagens aéreas divulgadas recentemente mostram o imóvel completamente destruído. A residência havia sido adquirida por Gisele no ano passado e ocupava um terreno privilegiado de frente para a Baía de Biscayne.

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Imóvel de luxo foi colocado abaixo

Segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, a mansão demolida possuía aproximadamente 645 metros quadrados e contava com uma série de estruturas de alto padrão.

O imóvel tinha jardim cercado por palmeiras, piscina, spa privativo, seis banheiros e ainda um píer com acesso direto às águas da baía.

Com a demolição, a expectativa é que toda a área seja incorporada à propriedade principal da modelo, ampliando o espaço disponível para lazer e convivência familiar.

1 de 5 Mansão de Gisele Bündchen em Miami | Foto: Reprodução / Page Six

2 de 5 Mansão de Gisele Bündchen em Miami | Foto: Reprodução / Page Six

3 de 5 Mansão de Gisele Bündchen em Miami | Foto: Reprodução / Page Six

4 de 5 | Foto: Reprodução / Page Six

5 de 5 Mansão de Gisele Bündchen em Miami | Foto: Reprodução / Page Six

Mais espaço para a família



Atualmente, Gisele vive na residência ao lado do instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente e dos três filhos.

A modelo é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, frutos do casamento com Tom Brady. Ela também é mãe de River, de 1 ano.

A ampliação da propriedade deve proporcionar mais privacidade e áreas de convivência para a família.

Bairro é um dos mais exclusivos de Miami

Embora possua outros imóveis na Flórida, Gisele escolheu o bairro de Surfside como residência principal nos últimos anos.

A região é considerada uma das mais valorizadas de Miami e reúne diversas propriedades de alto padrão à beira-mar. O local também é conhecido por oferecer mais discrição e segurança para celebridades e empresários.

Ex-marido mora do outro lado da baía

A poucos quilômetros dali, do outro lado da Baía de Biscayne, está a residência de Tom Brady.

O ex-jogador mora em Indian Creek, área apelidada de "Bunker dos Bilionários" por abrigar alguns dos nomes mais ricos e influentes do mundo, entre eles Jeff Bezos.

De acordo com veículos da imprensa americana, a proximidade entre as duas residências foi mantida para facilitar a convivência de Brady com os filhos do ex-casal.