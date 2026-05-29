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Yasmin Brunet afirma que teve doença diagnosticada por morador de rua

A famosa contou detalhes do seu tratamento contra a doença

Franciely Gomes
Por
A modelo foi diagnosticada com lipedema
A modelo foi diagnosticada com lipedema - Foto: Reprodução | Instagram

Yasmin Brunet surpreendeu os seguidores ao revelar que foi diagnosticada com Lipedema por um morador de rua. Em seu perfil do Instagram, a loira contou que o homem afirmou que suas pernas estavam inchadas.

“Um morador de rua bêbado no escuro descobriu meu lipedema antes dos médicos. Faz muito tempo isso, ninguém falava de lipedema, eu era muito mais nova”, relembrou.

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A ex-BBB afirmou que estava acompanhada de uma amiga, quando o homem bêbado se aproximou delas. “A gente estava esperando um carro pra gente ir embora e simplesmente tinha esse homem, muito bêbado, escorado numa parede porque ele não conseguia ficar de pé, e ele olha para mim e fala: ‘Muito bonita, hein? Mas a perna tá inchada'”, disparou.

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“Eu falei: ‘Não é possível. Se ele, bêbado, de noite, na rua, conseguiu enxergar e percebeu o inchaço nas minhas pernas, tem que ter alguma coisa’. Aí eu fui procurar médico”.

O que é lipedema?

O lipedema é uma doença vascular crônica e inflamatória que causa um acúmulo desproporcional de gordura em mulheres, nas regiões das pernas e quadris. A condição também causa dor, inchaço e manchas roxas.

A gordura também costuma ser resistente a dietas e atividades físicas, exigindo tratamentos específicos como drenagens e uso de meias de compressão.

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Tags

lipedema Saúde Yasmin Brunet

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