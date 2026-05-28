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ENTRETENIMENTO

Carro de luxo de R$ 800 mil de famosa tem teto estrelado; veja detalhes

Influenciadora compartilhou presente nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
BYD Denza D9
BYD Denza D9 - Foto: Divulgação

A empresária e influenciadora, Maíra Cardi, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais um carro de luxo que ganhou do marido, Thiago Nigro, de 35 anos. Avaliado em cerca de R$800 mil, o veículo BYD Denza D9 é apontado pela famosa como “o único do Brasil”.

Maíra Cardi revelou detalhes do automóvel e brincou sobre o modelo: “Por fora, ele parece uma bacia, uma banheira. Não é bonito, mas por dentro”.

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Detalhes do carro

O veículo de luxo acomoda até sete pessoas em seu interior. Entre os destaques estão teto estrelado, portas automáticas, iluminação interna personalizada, televisão, teto solar, geladeira e ar-condicionado individual para cada passageiro.

Outro fator que chamou a atenção dos internautas foram os bancos reclináveis, que contam com mesinhas semelhantes às de avião. “É o único no Brasil, acabou de chegar e estão tentando vender para a gente”, afirmou a influenciadora.

Imagem ilustrativa da imagem Carro de luxo de R$ 800 mil de famosa tem teto estrelado; veja detalhes
Foto: Reprodução| Redes sociais

Além disso, o automóvel possui um celular integrado ao sistema do carro, com funções de massagem, aquecimento e um ‘modo dormir’, que pode acordar o passageiro após o tempo programado.

Em suas redes sociais, ela anunciou: “A gente está de carro novo, compramos. Compramos”, afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Carro de luxo de R$ 800 mil de famosa tem teto estrelado; veja detalhes
Foto: Reprodução| Redes sociais
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