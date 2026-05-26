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LEVI IMPROTA SANTANA

Nasce filho de Léo Santana e Lore Improta: “Muita emoção”

Levi veio ao mundo na manhã desta terça-feria, 26

Edvaldo Sales
Por
Levi veio ao mundo na manhã desta terça-feria, 26
Levi veio ao mundo na manhã desta terça-feria, 26 - Foto: Divulgação e Reprodução | Redes Sociais

O filho de Léo Santana e Lore Improta nasceu na manhã desta terça-feira, 26, em Salvador.

Levi Improta Santana veio ao mundo com 3kg, medindo 50cm, por volta das 08h20 da manhã.

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Segundo a equipe do cantor, o pequeno nasceu “cercado de muita emoção, alegria e amor da família”.

Levi é segundo filho do casal, que já são pais de Liz, de 4 anos.

Homenagem para a família

No último dia 17, Lore publicou um vídeo e um texto no Instagram homenageando a família.

"Prometo ser pra sempre o porto seguro de vocês. Minha família, o maior tesouro da minha vida", iniciou.

"Agradeço todos os dias a Deus por nós quatro e por tudo que estamos construindo juntos. Falta tão pouco pra Levi chegar e viver tudo isso com a gente, ansiosa pra conhecer nosso pequeno", completou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lorena Improta (@loreimprota)

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Leo Santana lore improta

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