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DÍVIDA MILIONÁRIA

Marido de Glória Pires se envolve em polêmica com empréstimo de R$ 3 milhões

Orlando Morais foi cobrado em uma ação judicial envolvendo um contrato milionário

Edvaldo Sales
Por
Orlando Morais foi cobrado em uma ação judicial envolvendo um contrato milionário
Orlando Morais foi cobrado em uma ação judicial envolvendo um contrato milionário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O marido de Glória Pires, o cantor Orlando Morais, se envolveu em uma polêmica. Ele foi cobrado em uma ação judicial envolvendo um contrato milionário do programa Produzir, do Governo de Goiás, relacionado a uma de suas empresas.

O alvo da cobrança foi o empreendimento Orla Visão Soluções Ópticas e outros executados, entre eles o cantor, segundo a coluna Daniel Nascimento, do O Dia.

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O impasse teve início em um contrato de empréstimo firmado em 2013, no valor inicial de R$ 3,5 milhões, com recursos públicos do Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais (Funproduzir), programa voltado ao incentivo do setor produtivo em Goiás.

Ao longo do tempo, após a utilização parcial do crédito e a atualização dos cálculos, o saldo executado foi reduzido a R$ 13,5 mil.

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Embora o valor final tenha se tornado inferior ao montante originalmente contratado, a execução prosseguiu regularmente perante o Judiciário, com a possibilidade de adoção de medidas como bloqueio de ativos financeiros, penhora de bens e utilização de sistemas de pesquisa patrimonial à disposição da Justiça.

Antes da adoção de medidas mais severas, os autos registram que os executados promoveram a quitação voluntária da dívida, mediante pagamento realizado em 19 de janeiro de 2026.

Em abril, com a regularização do débito, o juízo da 1ª Vara Cível de Goiânia declarou extinta a execução, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo o pagamento integral da obrigação e determinando o arquivamento do processo.

Além disso, a sentença determinou a liberação de valores eventualmente vinculados ao processo e o cancelamento de restrições judiciais decorrentes da ação, encerrando definitivamente o caso.

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gloria pires

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