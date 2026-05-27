Marido de Glória Pires se envolve em polêmica com empréstimo de R$ 3 milhões

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O marido de Glória Pires, o cantor Orlando Morais, se envolveu em uma polêmica. Ele foi cobrado em uma ação judicial envolvendo um contrato milionário do programa Produzir, do Governo de Goiás, relacionado a uma de suas empresas.

O alvo da cobrança foi o empreendimento Orla Visão Soluções Ópticas e outros executados, entre eles o cantor, segundo a coluna Daniel Nascimento, do O Dia.

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O impasse teve início em um contrato de empréstimo firmado em 2013, no valor inicial de R$ 3,5 milhões, com recursos públicos do Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais (Funproduzir), programa voltado ao incentivo do setor produtivo em Goiás.

Ao longo do tempo, após a utilização parcial do crédito e a atualização dos cálculos, o saldo executado foi reduzido a R$ 13,5 mil.

Embora o valor final tenha se tornado inferior ao montante originalmente contratado, a execução prosseguiu regularmente perante o Judiciário, com a possibilidade de adoção de medidas como bloqueio de ativos financeiros, penhora de bens e utilização de sistemas de pesquisa patrimonial à disposição da Justiça.

Antes da adoção de medidas mais severas, os autos registram que os executados promoveram a quitação voluntária da dívida, mediante pagamento realizado em 19 de janeiro de 2026.

Em abril, com a regularização do débito, o juízo da 1ª Vara Cível de Goiânia declarou extinta a execução, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo o pagamento integral da obrigação e determinando o arquivamento do processo.

Além disso, a sentença determinou a liberação de valores eventualmente vinculados ao processo e o cancelamento de restrições judiciais decorrentes da ação, encerrando definitivamente o caso.