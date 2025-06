Justiça obriga Glória Pires a pagar mais de R$500 mil a ex-funcionária

Glória Pires - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Glória Pires ainda tenta resolver uma das maiores polêmicas da sua carreira, mas segue sem muito sucesso. A famosa deverá pagar cerca de R$ 560 mil à ex-funcionária Denise de Oliveira Bandeira, que alega ter trabalhado para a famosa por anos com jornadas superiores a 12 horas diárias e apenas 30 minutos de pausa para refeição.

A defesa da atriz ofereceu cerca de R$ 35 mil em acordo, mas o valor foi recusado. A decisão em 2ª instância foi mantida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, presidida pela desembargadora Claudia Maria Sämy Pereira da Silva, de maneira unânime.

Segundo o veículo O Dia, Pires tentou recorrer da decisão, mas o recurso nem chegou a ser analisado por um erro técnico da defesa. Os valores obrigatórios para custear o processo, além do depósito recursal, foram pagos por terceiros. A legislação determina que a quantia seja quitada pela própria reclamada — ou seja, a atriz.

Os magistrados mantiveram o valor de cerca de R$ 560 mil, conforme estipulado na primeira decisão. O montante é referido com base em horas extras, adicional noturno, horário de almoço não tirado e outros direitos trabalhistas não concedidos anteriormente. A defesa da atriz não apresentou registros de ponto e testemunhas confirmaram parte da rotina.

Glória Pires também deve precisar quitar as custas do processo. Por outro lado, o pedido de reconhecimento de acidente de trabalho e estabilidade provisória foi negado, assim como o pedido de indenização por danos morais.

Marido de Glória Pires detona homenagem da Globo

O músico Orlando Morais usou as redes recentemente para desabafar e criticar a forma como a TV Globo homenageou sua esposa, a Glória Pires, durante as celebrações pelos 60 anos da emissora.

O compositor não gostou do fato de Glória ter sido lembrada apenas por um de seus papéis, mesmo após mais de cinco décadas de trajetória marcante na televisão brasileira. Em uma publicação no Instagram, ele expressou a sua indignação.

“A Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Participei dessa parceria linda! Sei que você não vai gostar do post. Não falo aqui como seu amor, como seu marido. Falo como brasileiro. Te amo”, escreveu Orlando.

Encontros de Vilãs

A homenagem que gerou críticas foi exibida no especial Encontro das Vilãs, que destacou personagens marcantes da teledramaturgia brasileira, como Cristina (Flávia Alessandra), de ‘Alma Gêmea’, Carminha (Adriana Esteves), de ‘Avenida Brasil’, Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), de ‘Senhora do Destino’, entre outras. Glória apareceu na atração por sua atuação como Raquel, em ‘Mulheres de Areia’ (1993), um papel marcante.

Veja: